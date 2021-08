Summer Crock Fest a San Martino di Lupari

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/242671851015396

Dopo la pausa forzata dello scorso anno torna SUMMER CROCK FESTIVAL con una edizione più contenuta!

dal 12 al 16 agosto 2021

c/o impianti sportivi di Borghetto di San Martino di Lupari (PD)

Un evento all'insegna del buon cibo e del buon bere!

Ingresso gratuito

Con il patrocinio del comune di San Martino di Lupari(PD)

Accesso con green pass

Per accedere all’area green pass obbligatorio.

Per chi volesse prenotare il take away, green passa non obbligatorio.

Info

Telefono: Nicola Sartore 348.067.8940

Mail: summercrockfest@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/summer.crockfest

Info web

