Summer Not Found ad Arre

Quando Dal 11/08/2022 al 15/08/2022 Orario non disponibile

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/629575271573581/

Da giovedì 11 a lunedì 15 agosto in programma nell’area antistante Bar Error 404 via Fiesso 8, Arre il Summer Not Found.

Programma

11 agosto - Dj Yano @yanomusicmachine

12 agosto - Luca Morris @lucamorris1 , Paolo Cecchetto @paolocecchettodj , Al.an @alan___dj

14 agosto - Radio Company @radiocompany

Dettagli

Area food by "Al vecchio forno" & "Barby's food";

Cocktail bar/ beer fest;

Area bimbi;

Mercatino dell'artigianato;

No servizio al tavolo.

