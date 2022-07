Summer not found: il mercatino

La Gestione del Bar "Error 404" di Arre (PD), in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per le serate di Giovedì 11, Venerdì 12, Sabato 13 e Domenica 14 Agosto 2022, nella zona Industriale di Arre (PD), adiacente alla Superstrada SR104 "Via del Mare", nell'Area antistante al Bar "Error 404" in Via Fiesso, 8 dalle ore 19 alle ore 24 il Mercatino della Manifestazione "Summer not Found". Presenti Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.

Il programma completo delle serate prevede per Giovedì 11 Agosto Dj Yano; Venerdì 12 Agosto Djs Luca Morris - Paolo Cecchetto - Al.An; Sabato 13 Agosto Concerto dei "Radiosboro"; Domenica 14 Agosto serata Radio Company. Sarà inoltre presente una Fornitissima Area Food con Panini, Pizze e Birra; Area Giochi per Bambini; Area Spettacoli con oltre 200 posti a sedere.