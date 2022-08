Summer VR Experience al Centro Commerciale Palladio

Dal 20 al 28 agosto i clienti del Centro Commerciale Palladio di Vicenza potranno vivere una fantastica Summer VR Experience.

Quando e dove

Dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 19, al Centro Palladio in Str. Padana verso Padova, 60 a Vicenza, presso un’area dedicata, grazie ai visori di realtà aumentata messi a disposizione dal Centro, si potranno scoprire nuovi mondi e vivere esperienze uniche e indimenticabili, immergersi in meravigliosi fondali marini e scoprire luoghi fantastici e mai visti prima.

Come fare

Indossando i visori di realtà aumentata, i visitatori del Centro Commerciale Palladio potranno scoprire oltre quaranta località tra le più straordinarie del mondo e lasciarsi incantare dalle meravigliose faune e flore marine del nostro Pianeta.

La magia della realtà aumentata

La realtà aumentata è la simulazione realistica di spazi tridimensionali, è un mondo digitale dove ci si immerge indossando un apposito visore. L’utente è trasportato altrove ed è completamente avvolto dalla virtual reality che modifica del tutto la percezione visiva del mondo circostante: è come se l’utente abbandonasse momentaneamente la realtà fisica in cui si trova per vivere una realtà immersiva in un mondo perfettamente ricostruito al computer.

Il Centro Commerciale Palladio

Il Centro Commerciale Palladio offre una ricca Galleria di oltre ottanta negozi con grandi brand nazionali, oltre quaranta brand internazionali tra cui Zara, H&M, Pull&Bear, Bershka e Stradivarius, una grande area food con ristoranti e bar per tutti i gusti e un nuovissimo cinema UCI Luxe.

Il Centro Palladio però è molto di più della sua offerta merceologica, grazie ai suoi innovativi eventi: oltre allo shopping, il Centro mette a disposizione dei suoi clienti anche tanto divertimento, per grandi e piccoli. È un luogo dove gli interessi di tutti danno vita ad appuntamenti irripetibili.

Info web

https://www.centropalladio.it/evento/vr-experience/?utm_source=padova-today&utm_medium=banner&utm_campaign=vr-experience&utm_id=vr-experience