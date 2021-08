A Due Carrare è in arrivo "Summernight show - Il mercatino"

Gli Organizzatori del Summernight Show in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Due Carrare (PD) e l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano dal 27 Agosto al 5 Settembre 2021, a Due Carrare (PD), in Via Antonio de Curtis, 15 - area parcheggio "Re di Mezzo" (dietro Cineplex) dalle ore 19 alle ore 24 il Mercatino del Summernight Show, che prevede la presenza di Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Usato/Antiquariato/Vintage, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con Idee Regalo per l'Estate, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.

Il programma completo della Manifestazione prevede per tutte le serate Spettacoli Musicali e Concerti con le migliori Band del Momento. Saranno presenti Punti Ristoro con i migliori Operatori dello Street Food. Iniziativa di raccolta fondi a favore dello screening PSA.

Informazioni e contatti

Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

