Summertime Choir in favore della Onlus Padovana Mancikalalu al Pala Antenore

Attingendo alla fonte del gospel, i Summertime continuano il loro viaggio in questo tour invernale che li ha visti sbancare due settimane fa il Gran teatro Geox, con un sold out che è ormai ogni anno una garanzia.

Il noto gruppo musicale padovano si esibirà questa volta al Pala Antenore (ex Palasport Arcella), sabato 6 gennaio, con inizio alle ore 21 a favore della Onlus Padovana Mancikalalu.

Ancora una volta grazie ad un repertorio vario, molto energico e coinvolgente, i Summertime vogliono regalare ai padovani una serata in cui festeggiare l'Epifania ed unire alla festa una importante raccolta fondi per Mancikalalu, onlus nata nel 2006 con l’obiettivo di promuovere la dignità di bambini e ragazzi in situazione di povertà e vulnerabilità in India e migliorarne la qualità di vita.

Il progetto che verrà sostenuto in questa occasione sarà L.E.F.emme (Laboratorio Emancipazione Femminile), che nasce proprio per poter garantire a 75 donne disabili o madri di ragazzi con disabilità un luogo che offra corsi e formazione specializzati, volti alla loro emancipazione. L.E.F.emme è un laboratorio creato a misura di donna che garantisce loro ?essibilità, uno spazio ?sico e mentale in cui poter lavorare, un punto di confronto e ascolto, un luogo dove educare alle politiche di genere ed emancipazione e opportunità di marketing.

I Summertime porteranno sul il loro giovani talenti, che anche quest'anno hanno raccolto successi e grandi consensi ovunque. Nei 33 anni di storia, i Summertime vantano, infatti, l’esibizione in mondovisione ai Concerti di Natale in Vaticano, nell’Aula Nervi, assieme a Dionne Warwick, Ron, Laura Pausini, Lionel Richie, e molti altri grandissimi artisti internazionali, oltre che la partecipazione all’Ice Christmas Gala su Canale 5 e l'opening di Italia’s Got Talent. Dal 2007 protagonisti del Natale a Padova, con un evento che ogni anno vanta il sold out con una media di 4000 spettatori presenti, in uno show che accontenta i gusti di giovani e meno giovani, riscoprendo un repertorio musicale che emoziona al primo ascolto.

I biglietti sono disponibili su Vivaticket e in biglietteria il giorno dell'evento.

Per informazioni

info@summertimechoir.com

www.summertimechoir.com

https://www.facebook.com/events/709505690947334/

https://www.vivaticket.com/it/ticket/summertime-choir/227339?fbclid=iwar39x9vazid3w5nkvikyzdvopoestggepl0217lgbjwpmtbxfdwkm07kejm

Foto articolo da comunicato stampa