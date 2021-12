“Smile4Avis”, Summertime Choir al Gran teatro Geox di Padova

Tornare a sorridere anche sotto la mascherina. Sarà questo il tema portante del tradizionale concerto di Natale organizzato dal Summertime Choir, formazione padovana diretta da Walter Ferrulli, che dopo un anno di stop dovuto alla pandemia da Covid19, finalmente torna “a casa”, sul palco del Gran Teatro Geox di Padova, per l’annuale evento benefico natalizio.

Domenica 26 dicembre alle 18.00, oltre cento artisti, tra musicisti, cantanti e ballerini saliranno sul “treno dell’energia” per “Smile for Avis”, dedicato all’Associazione Italiana Volontari Sangue il cui Comitato di Padova compie settant’anni di attività.

«In questi lunghissimi mesi di pandemia ci siamo tutti resi conto di come la cooperazione, la sensibilità verso gli altri e l’aiuto anche diretto, come la donazione del sangue, siano fondamentali per fare comunità e per poter procedere insieme verso un futuro migliore. – racconta Walter Ferrulli- “Smile4Avis” sarà un momento di unione e condivisione, un concerto volto a sensibilizzare su un tema spesso poco evidenziato nelle cronache, quale l’importanza di donare il sangue».

«Il sangue umano non è riproducibile artificialmente. – dichiara Enrico Van de Castel, presidente dell’Avis Comunale Padova - L’impossibilità di ottenerlo tramite procedimenti chimici o di altro genere rende insostituibile la sua donazione da parte di donatori volontari come unico mezzo per soddisfare le quotidiane esigenze delle Strutture Sanitarie. Il dono del Sangue è un atto di grande solidarietà ed altruismo, un gesto di alta sensibilità e responsabilità nei confronti degli altri e di se stessi»

Un’iniziativa importante che sarà supportata dai Summertime come solo loro riescono a fare, attraverso uno show energico e travolgente all’insegna del sorriso e del buon umore che riporterà in scena e festeggerà i trentun anni di una realtà musicale apprezzata in Italia ed all’estero, grazie ad un repertorio che spazia tra christian rock, successi pop rivisitati, venature funk e la potenza degli arrangiamenti gospel.

Sul palco salirà inoltre una fortissima band, sostenuta da una sezione fiati d’eccezione e uno special guest da The Voice of Holland: David Dam. Dam si è esibito in concerti e tour in tutto il mondo da solo, con la sua band e con artisti del calibro di Candy Dulfer e Ben Oncle Soul. Polistrumentista, cantautore e anche produttore, dal rock più spinto al soul più melodico, questo artista a tutto tondo porta sul palco la sua energia e forza vocale con così tanto piacere che volano scintille, creando uno spettacolo che non lascerà nessuno indifferente.

Biglietti

Poltronissima 35 euro

Poltrona 30 euro

Platea 25 euro

Tribuna 15 euro

Per informazioni

378 086 0079

info@summertimechoir.com

https://www.natalesummertime.com/

Summertime Choir

Il coro è formato da 45 cantanti e 5 musicisti (batteria, tastiere, basso, chitarra, sassofono), ed è diretto da Walter Ferrulli, che è anche ideatore e regista dello spettacolo. Alla famiglia Summertime afferiscono anche talenti di tutte le generazioni: Summertime Kids&Project per bambini e ragazzi, Summertime Lab per ragazzi che intraprendono un corso di formazione per accedere al coro principale (Summertime Choir), e il coro di Angels, per gli over 40.

L’associazione Summertime è presente sul territorio da oltre 30 anni, costantemente alla ricerca di talenti musicali per dare loro possibilità di formazione, esperienza, condivisione e performance ad alti livelli professionali, il tutto senza scopo di lucro ed inteso come momento di crescita culturale, artistica, e personale per i ragazzi del Veneto e non solo.

Questo percorso di formazione ha formato molti cantanti divenuti anche professionisti, noti nell’ambiente musicale Padovano, ma non solo, una tra tutti la cantante ABA, all’anagrafe Chiara Gallana, nei Summertime dal 2008 e tuttora collaboratrice, che è arrivata in finale ad Xfactor 2013,

cantando con Mario Biondi, Giorgia, Marco Mengoni, Elisa ed altri, ed anche Federica Basile, ora in tour mondiale con il rinomato gruppo vocale The Swingle Singers.

Dal 1991, anno di fondazione, il Summertime Choir ha viaggiato per l’Italia e l’Europa con i suoi concerti carichi di musica ed energia, coinvolgendo migliaia di spettatori in quello che ormai è diventato il secondo nome del coro, il “Treno dell’energia”.

Per 4 anni sono stati ospiti di Papa Giovanni Paolo II per il concerto di Natale in Vaticano, hanno partecipato a numerose altre trasmissioni televisive, tra le quali, l’Ice Christmas Gala, davanti a 10mila persone al Mediolanum Forum e milioni di telespettatori da casa (lo spettacolo è stato trasmesso su Canale 5) e la più recente apertura dell’ultima edizione di ITALIA’S GOT TALENT. Da diversi anni auto-organizzano il concerto di fine anno per regalare il ricavato ad associazioni onlus del territorio (importante è stata la collaborazione con Nuova Famiglia, ma anche Cuamm, Città della Speranza, Hospice Pediatrico di Padova, IOV, AISMME, AVO, Croce Verde, AISME Onlus, ecc.), con un crescente successo di pubblico.

Walter Ferrulli, direzione artistica

Entra nel coro nel 1991 come corista e dopo una rapida crescita come tastierista, pianista rapper e produttore artistico, diviene direttore artistico nel 2000.

Compositore di molti brani inediti del gruppo collabora col maestro Renato Serio per l’esecuzione del brano Say You Will che viene proposto in aula Nervi a Roma durante il concerto Natale in Vaticano in onda su Rai Uno in prima serata.

Nel tempo sviluppa l’idea di uno show che avvicini il coro e la band ad una orchestra classica e nel 2002 esordisce al teatro Verdi di Padova con il Christmas Gospel Show.

Il nuovo spettacolo cresce di anno in anno registrando il sold-out in molti teatri italiani e nel 2011 i Summertime, si esibiscono al PalaFabris di Padova davanti a 4500 persone in uno dei concerti più emozionanti della storia del gospel italiano divenendo a livello artistico uno dei cori gospel di riferimento per le nuove realtà corali nascenti in Italia ed in Europa, successo confermato con l’ultimo spettacolo del 2019, con ottimo riscontro di critica e pubblico.

David Dam

David Dam è un musicista polistrumentista, cantante e performer internazionale. Portato al successo da The Voice of Holland, Dam ha eseguito concerti e tour in tutto il mondo da solo, con la sua band e con artisti del calibro di Candy Dulfer e Ben Oncle Soul. Dal rock più spinto al soul più melodico, questo artista a tutto tondo porta sul palco la sua energia e forza vocale con così tanto piacere che volano scintille, in uno spettacolo che non lascerà nessuno indifferente.

Info web

https://zedlive.com/evento/live-summertime-smile/

Foto articolo da comunicato stampa