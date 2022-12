Summertime concerto speciale per il primo dell'anno al Palaberta di Montegrotto Terme

Un Capodanno di musica eccezionale: il coro gospel Summertime Choir sarà alle 17.30 del primo gennaio al Palaberta di Montegrotto Terme con il suo spettacolo energico e coinvolgente fatto di gospel, christian rock, grandi successi pop rivisitati con alcune venature funk e brani di composizione propria.

Il biglietto unico per il concerto straordinario di Montegrotto Terme a Capodanno costa solo 10 euro e può essere acquistato in prevendita online su myarteven.it vivaticket.com e relativi punti vendita. Oppure il giorno del concerto presso il Palaberta a partire dalle ore 15.30.

I Summertime per quattro anni sono stati ospiti di Papa Giovanni Paolo II per il concerto di Natale in Vaticano, hanno partecipato a numerose altre trasmissioni televisive, tra le quali, l’Ice Christmas Gala e la più recente apertura dell’ultima edizione di Italia’s Got Talent. Il coro è formato da 50 cantanti e 5 musicisti (batteria, tastiere, basso, chitarra, sassofono), ed è diretto da Walter Ferrulli, che è anche ideatore e regista dello spettacolo.

Per informazioni

Comune di Montegrotto Terme - Ufficio Cultura eventi@montegrotto.org

Info web

https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=2183&area=H

https://www.vivaticket.com/it/Ticket/concerto-gospel-summertime/198769

https://www.myarteven.it/rassegne/summertime-choir-concerto

Foto articolo da comunicato stampa