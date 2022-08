Suoni all’alba a Villa Draghi e domenica Gigi e Andrea in piazza: il Ferragosto a Montegrotto Terme

Due sorprese di grande valore per Montegrotto Estate, la ricca manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale sampietrina per residenti e turisti.

All’alba del 14 agosto

Anche quest’anno torna l’atteso concerto all’alba del 14 agosto, arrivato alla sua quarta edizione. Un evento che è diventato quasi un rito per gli spettatori, che possono godere almeno una volta l’anno dei momenti precedenti e successivi al sorgere del sole accompagnati dalle note del Silver Ensemble. Non solo intrattenimento ma anche cultura, poiché nella fase successiva al sorgere del sole i brani verranno anche brevemente spiegati con aneddoti e curiosità relative alle composizioni. L’appuntamento è dietro al rustico di villa Draghi alle 5.30 del mattino.

Il 15 agosto

Per Ferragosto sarà invece protagonista la comicità di Gigi e Andrea con Amanda Groove Band. L’amatissimo duo comico composto dagli attori bolognesi Gigi Sammarchi ed Andrea Roncato, alle 21 in piazza Carmignoto. Si dedicheranno a uno spettacolo di comicità e musica, anche in questo caso ingresso libero.

Gigi e Andrea sono il duo che negli anni ottanta e novanta è entrato nell’Olimpo della comicità italiana, sia per la partecipazione a trasmissioni Tv che a film diventati dei veri cult. Ora, dopo almeno quindici anni di carriere autonome (Gigi a teatro, Andrea diviso tra fiction Tv di grande successo, film d’autore e commedie teatrali) pur mantenendo i rispettivi impegni, sono tornati nei club, nei teatri e nelle piazze d’Italia a far ridere non solo i “vecchi fans” ma anche i giovani che li hanno imparati ad apprezzare attraverso la riproposizione di trasmissioni, film e scketches sia in tv che nella rete. In piazza Carmignoto il divertimento è assicurato tra comicità, canzoni a tutti note, coinvolgimento.

