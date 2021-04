Suoni, forme e colori: workshop online gratuito per bambini

Un Viaggio nel Mondo dell’Arte: workshop online gratuito per bambini dai 4 ai 10 anni con Silvia Gentili e Manuela Stucchi. Appuntamento sabato 15 Maggio 2021. In un momento storico in cui siamo chiamati a promuovere nuove forme di coesione sociale, MAGMA Hub propone di scoprire lo stare insieme attraverso l’arte e la creatività con tre workshop dedicati a bambini dai 4 ai 10 anni.

Suoni, forme e colori saranno il linguaggio attraverso cui creare storie e trascorrere del tempo insieme. Riscopriremo la gioia di sognare mondi fantastici e stimolare l’immaginazione in un momento storico in cui per i bambini è ancora più difficile dare un senso ai cambiamenti vissuti e alle conseguenti emozioni. A ciascuna delle tre fasce di età 4-5, 6-7 e 8-10 anni sarà dedicato un workshop di un’ora:

Workshop 4-5 anni ore 10.30 - 11.30

Workshop 8-10 anni ore 14.30 - 15.30

Workshop 6-7 anni ore 16.30 - 17.30

Informazioni e contatti

Per informazioni scrivere a: info@magmahub.it.