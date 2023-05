"In pista per un sorriso" a Montegrotto Terme. Sabato 27 Maggio 2023 - dalle 15 alle 19: Piazza Mercato - Montegrotto Terme.

IN PISTA PER UN SORRISO - ESPOSIZIONE DI SUPER CAR, ELICOTTERI E AUTOBUS STORICO!

Iniziativa benefica per far trascorrere un momento di spensieratezza ai ragazzi e ragazze con disabilità e raccolta fondi per la lega italiana fibrosi cistica. Il pubblico potrà emozionarsi con le supercar guidate dai piloti!

Manifestazione organizzata dal Comune di Montegrotto Terme e dalla Polisportiva Montegrotto Terme in collaborazione con Lega Italiana Fibrosi Cistica, Io Amo La Vita e Thermae Abano Montegrotto. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 28 maggio.

Informazioni e contatti: https://www.facebook.com/polisportivamontegrotto.