“Il superblocco Guizza”, incontro per capirne l’impatto sulla viabilità e sulla città

L’incontro presenta ai cittadini il “superblocco” sperimentale previsto per alcune vie della Guizza, intervento che rientra nel progetto europeo ReVeAL, per il quale il Comune di Padova - Settore Mobilità - ha ottenuto il finanziamento con l’accordo di sovvenzione.

Scarica il volantino incontro “Il superblocco Guizza”

Il “superblocco” si traduce in un gruppo di strade dove il traffico stradale sarà ridotto quasi a zero e lo spazio, prima occupato dai veicoli, sarà messo a disposizione di pedoni e ciclisti.

Le vie individuate dal Progetto sono in quartiere Guizza, intorno a piazzale Cuoco - MAPPA.

Si tratta di un’area di 4 ettari e mezzo dove vivono circa 1.300 famiglie.

La sperimentazione consentirà di valutare l’impatto che un “superblocco” potrebbe avere nella città di Padova.

L’obiettivo del Progetto è quello di arrivare a una minore congestione nel quartiere, meno inquinamento, meno rumore e più sicurezza.

L’evento si svolgerà in modalità virtuale sulla piattaforma Zoom venerdì 23 aprile, a partire dalle ore 18 e fino alle 19.30.

L’incontro sarà trasmesso anche in streaming sulla pagina facebook della Consulta.

Per informazioni

Settore Mobilità - Comune di Padova

telefono 049 8204840

email mobilita@comune.padova.it

Info web

https://www.padovanet.it/evento/incontro-il-superblocco-guizza

https://www.facebook.com/b4padova