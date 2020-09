Superbonus 110%: tutto quello che c’è da sapere spiegato nel webinar di CNA Padova

Il Superbonus 110% è al via: per evitare false partenze è necessario conoscerne a fondo gli aspetti tecnici, le opportunità, le tempistiche e le procedure amministrative e fiscali, ma anche tutti i soggetti coinvolti ed i loro ruoli. Solo così le imprese potranno comunicare in modo adeguato al cliente finale il provvedimento e coglierne i benefici. Proprio per questo CNA Padova organizza un webinar rivolto alle aziende che si terrà martedì 29 settembre alle ore 18.30 (link per l’iscrizione).

Saranno presenti tutti i soggetti coinvolti: i professionisti che devono asseverare i lavori, i CAF che devono emettere un visto di conformità per la cessione del credito e le banche che hanno prodotti per finanziare clienti e imprese. In questo modo CNA Padova si candida ad accompagnare le imprese in ogni passaggio. Non solo: l’appuntamento sarà anche l’occasione per presentare la convenzione nazionale tra CNA e Unicredit, che permette alle imprese di accedere ai servizi dell’istituto di credito con una serie di vantaggi.

«CNA è vicina alle imprese per trasformare questa normativa in un’opportunità di sviluppo e crescita per le aziende dal punto di vista professionale ed economico» dichiara il presidente di CNA Padova Luca Montagnin. «Per questo mettiamo a disposizione un team di professionisti che possa affiancarle in ogni aspetto del Superbonus: fiscale, tecnico e nel rapporto con le banche. Le imprese possono contare sull’associazione e sui partner dell’associazione».

Il programma

All’incontro online, che sarà aperto dall’introduzione del presidente Montagnin, parteciperanno: l’architetto Carlo Dario, Studio Dario e Mion, membro del network Casaclima Pd-Ve-Ro, che chiarirà aspetti tecnici e sviluppo delle procedure; Giuliana Cappellesso, responsabile fiscale CNA Padova, che interverrà sugli aspetti fiscali del credito di imposta e della cessione del credito; Michele Pasqualotto, responsabile categoria edilizia CNA Padova, presenterà poi strumenti e servizi per affiancare le imprese; infine, Massimo La Rosa, Unicredit, illustrerà le procedure per la cessione del credito alle banche.

Nel corso del webinar saranno inoltre presentati tutti i servizi di CNA: la convenzione con professionisti per le imprese che necessitano di un supporto nei passaggi di asseverazione, il rilascio del visto di conformità, la convenzione con le banche per facilitare le operazioni di cessione del credito o di finanziamento delle imprese. Inoltre CNA, tramite la propria società di formazione TECNA, avvierà dei corsi di formazione sui temi del costruire in qualità, del risparmio energetico, sull’efficienza energetica degli immobili per poter garantire al consumatore delle imprese di qualità.

Quello di martedì 29 settembre è solo uno degli appuntamenti, sia in presenza che online, che CNA terrà in tutto il territorio padovano per diffondere la conoscenza delle opportunità offerte dal Superbonus 110% non solo tra le imprese ma anche tra i cittadini. Il prossimo incontro pubblico è in programma sabato 3 ottobre 2020, alle ore 15.00 a Montagnana, presso la Corte d'Armi di Castel San Zeno nell’ambito di “Convivio 2020”.

