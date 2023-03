Supernovae, le fotografie di Roberta Lotto alla sala Verde del Caffè Pedrocchi

Supernovae

Fotografie di Roberta Lotto

Caffè Pedrocchi | Sala Verde

8 marzo | 17 aprile 2023

inaugurazione:

giovedì 9 marzo 2023 | ore 18

Dettagli

Sin dalla nascita del mito di Urania, figlia del Cielo e della Luce, Musa dell’Astronomia, per il genere umano il firmamento ha sempre rappresentato uno straordinario contenitore, di storie di dee, ninfe, eroine. I loro racconti racchiudono messaggi di bellezza e l’infinito fascino dell’intero universo che ci circonda. È dallo spazio profondo, infatti, che arriva l’inestimabile quantità di atomi che compongono il tutto, tra cui anche il nostro corpo. Per tale ricchezza di elementi chimici dobbiamo rendere grazie alle SUPERNOVAE, stelle massive che durante milioni di anni raggiungono uno stadio evolutivo di maturazione che le porta all’esplosione e nelle esplosioni luminosissime di potente energia generano tutti i materiali basilari, fino ai più pesanti, disseminando lo spazio vuoto di polveri così ricche da cui nel tempo può svilupparsi la vita. Proprio pensando a questi corpi celesti e alla loro energia primordiale, ho raccolto in questa mostra nel mese dedicato alle Donne, una serie di ritratti femminili, in cui compaiono figure più o meno definite, ma tutte in movimento e tutte portatrici di vita, di forza inesauribile, di brillante luce interiore, come Stelle imprendibili. Il desiderio è di celebrare l’importanza del ruolo delle Donne nella vita e nella storia dell’Umanità, Donne che indicano la strada per apprezzare la bellezza della vita.

Tutte le Donne in una Donna per questa immagine indefinita, nel cui chiarore possiamo riflettere noi stesse, rivelare la nostra immagine, unica e irripetibile. (Roberta Lotto)

Foto articolo da comunicato stampa