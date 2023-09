Suzuki ice camp - Festival del ghiaccio, le iniziative a Padova

Un’occasione unica, aperta a tutti i bambini e ragazzi, per provare gratuitamente l’emozione, l’adrenalina e il grande divertimento degli sport del ghiaccio. Dal martedì 12 a domenica 17 settembre 2023 a Padova è in programma il Suzuki Ice Camp - Festival del Ghiaccio.

L’iniziativa – promossa dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e rientrante tra i “Progetti per bambini e adolescenti” finanziati da Sport e Salute e dal Dipartimento per lo Sport con il bando «80 MLN» – nasce con l’intento di portare le discipline del ghiaccio fuori dagli impianti sportivi e incentivare i più giovani a scoprirle e praticarle.

Un progetto presentato oggi presso la Sala Bresciani Alvarez di Palazzo Moroni a Padova, alla presenza, tra gli altri, di Diego Bonavina, Assessore allo Sport di Padova, Andrea Gios, Presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, e Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia.

Dopo il successo del primo Ice Camp di giugno all’Idroscalo di Milano, anche a Padova verrà allestito un “villaggio del ghiaccio” che ospiterà diversi “Ice Camp” dedicati a pattinaggio di figura, hockey su ghiaccio, pattinaggio di velocità e curling oltre alle appassionanti discipline paralimpiche del para ice hockey e del wheelchair curling.

Una sei giorni che si dividerà tra Prato della Valle - martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 - e il Palaghiaccio di Padova - venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 -. In allestimento un’area di 2500 metri quadrati complessivi con una pista da 30x15metri, tre piste da curling, una porta da hockey e tre aree dedicate a street hockey, stock sport ed esercizi propedeutici al pattinaggio di figura.

Tutte le attività saranno aperte al pubblico con entrata libera fino ad esaurimento posti. I partecipanti avranno così modo di provare a rotazione tutte le discipline praticate sul ghiaccio (per questo camp, data la stagionalità, verranno infatti allestite piste di ghiaccio sintetico) seguiti e assistiti da tecnici federali. Questi gli orari di apertura:

- Martedì 12 settembre: ore 09-13 e ore 15-19

- Mercoledì 13 settembre: ore 09-13 e ore 15-19

- Giovedì 14 settembre: ore 09-13 e ore 15-19

- Venerdì 15 settembre: ore 09-13 e ore 15-19

- Sabato 16 settembre: ore 09-18

- Domenica 17 settembre: ore 09-12 e ore 14.30-19

La partecipazione al camp, rivolto principalmente a ragazze e ragazzi delle scuole primarie e secondarie, è totalmente gratuita. Ai partecipanti verrà consegnato tutto il materiale tecnico necessario per provare all’aria aperta le varie discipline (caschi, sottocaschi, pattini…) e sarà richiesto soltanto un abbigliamento sportivo (pantaloncini, maglietta e cappellino).

Mercoledì pomeriggio alle ore 18 in Prato della Valle in programma una speciale iniziativa che vedrà presenti anche più di 20 grandi campioni azzurri: Suzuki, da dieci anni main sponsor della FISG, consegnerà infatti le sue vetture agli atleti più meritevoli. Non mancheranno dunque i fuoriclasse del ghiaccio: dal medagliati olimpici dello short track capitanati da Pietro Sighel a quelli della pista lunga con Francesca Lollobrigida e Davide Ghiotto, dai vice campioni del mondo della danza Guignard-Fabbri fino ai campioni olimpici del curling a Pechino 2022 Amos Mosaner e Stefania Constantini.

«In giugno a Milano abbiamo portato oltre 1.000 bambini e ragazzi a praticare i nostri sport, facendoli divertire ed appassionare. Questa iniziativa, fortemente voluta dal Consiglio Federale e sposata anche da un partner importante come Suzuki, nasce proprio per dare slancio alle nostre discipline provando ad allargare la base dei nostri praticanti – le parole del Presidente FISG, Andrea Gios -. Padova è una città ricettiva in una regione in cui gli sport del ghiaccio hanno una grande tradizione. Per questo è importante provare a diffondere ancor di più la passione per il ghiaccio affinché la pratica diventi assidua e costante».

«Questa iniziativa che vede la Federazione al fianco dell’Amministrazione Comunale e del Centro Sportivo Plebiscito non può che rendermi ancora una volta orgoglioso – spiega l’Assessore Diego Bonavina -. In questo 2023, che vede Padova Città Europea dello Sport, ci siamo impegnati assieme a tutto il mondo sportivo per dare spazio allo sport a 360 gradi. Questo evento, che porta in piazza tante discipline diverse, anche paralimpiche, per farle provare ai giovani che potranno divertirsi anche accanto ai campioni che abbiamo imparato ad ammirare ai Giochi Olimpici incarna perfettamente un modo di intendere lo sport che ci piace e che continueremo a promuovere assieme alle federazioni e alle società sportive».

Le prenotazioni per l’Ice Camp sono già aperte.

Per effettuare una prenotazione è possibile:

(per scuole e gruppi di partecipanti superiori a 5) Compilare il Modulo di Adesione da inviare al seguente indirizzo e-mail: icecamp@fisg.it per dare la propria adesione al progetto;

Compilare il da inviare al seguente indirizzo e-mail: per dare la propria adesione al progetto; (per partecipanti individuali) Inviare all’indirizzo e-mail icecamp@fisg.it le informazioni sui partecipanti (numero di partecipanti, cognome della persona che accompagnerà i partecipanti, giorno e fascia oraria preferita) per manifestare la propria adesione al progetto.

Una volta terminato l’Ice Camp, a tutti i partecipanti interessati verrà infine consegnato anche un voucher per continuare a praticare gratuitamente la disciplina preferita fino alla fine dell’anno presso i corsi attivati dalle società affiliate alla Federazione che hanno aderito al progetto.

Info web

https://www.padovanet.it/evento/evento-suzuki-ice-camp-festival-del-ghiaccio

https://www.fisg.it/a-padova-gli-sport-del-ghiaccio-sono-per-tutti-con-il-suzuki-ice-camp-festival-del-ghiaccio/

Foto articolo da comunicato stampa