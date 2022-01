Quale svezzamento? "Tradizionale", auto-svezzamento. Percorso teorico-pratico

Per acquisire nozioni aggiornate e strumenti validi per affrontare con serenità questa tappa di crescita del bambino e di tutta la famiglia, conciliando le più recenti acquisizioni della ricerca scientifica con il buon senso della tradizione culinaria mediterranea e i principi dell’alimentazione naturale, in linea con le raccomandazioni delle principali società scientifiche internazionali. Per evitare rischi di carenze o sovraccarichi nutrizionali.

Ai partecipanti viene fornita una dispensa, le ricette e materiale di approfondimento. Percorso di 4 incontri 19/1 - 26/1 - 3/2 - 10/2/2022 la mattina on-line in diretta.

