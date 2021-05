Webinar gratuito: come si sviluppa il talento?

Webinar informativo gratuito basato sul programma educativo de La Via della Felicità. Introdotto per la prima volta nelle scuole tre decenni fa, La Via della Felicità mira ad aiutare coloro che rappresentano il nostro futuro: i giovani. Perché è vero che, come insegnante, hai nelle tue mani il potere di apportare quel cambiamento positivo.

La Via della Felicità si è guadagnata riconoscimenti da alunni, insegnanti, educatori, direttori, professori, governatori, sindaci, medici, infermieri, avvocati, preti e sacerdoti che hanno utilizzato i precetti di questo libro e quindi hanno aiutato altri ad avere una vita dignitosa, onesta e felice. Tra i suoi principi troviamo anche “Sii Competente”, che suggerisce di diventare professionisti in ogni ambito della vita e di sviluppare i propri talenti e le proprie capacità.

Ecco perché i volontari de La Via della Felicità hanno deciso di organizzare un webinar informativo gratuito che si terrà lunedì 10 maggio alle ore 20.30 attraverso la piattaforma ZOOM intitolato “Come Si Sviluppa un Talento?”

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni scrivere a italialaviadellafelicita@gmail.com.