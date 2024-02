“T come Teatro” con Roberto Anglisani in “Giobbe. Storia di un uomo semplice” al teatro Tom Benetollo

Ingresso a pagamento (Intero euro 10; ridotto euro 8 per under 12, over65 e studenti). Per maggiori informazioni eventi@tarassacoteatro.it (www.tarassacoteatro.it)

Roberto Anglisani, attore e regista, presenta giovedì 29 febbraio lo spettacolo “Giobbe. Storia di un uomo semplice”, in programmazione al teatro Tom Benetollo (ore 21.15 – Via A.Tonzig 9, Padova), di cui è unico attore protagonista. Si tratta di un adattamento a cura di Francesco Nicolini, che ne cura anche la regia, da un romanzo di Joseph Roth.

«Più di cento anni fa, in Russia, al confine con la Polonia, in un villaggio così piccolo che non è riportato su nessuna mappa, viveva un maestro. Si chiamava Mendel Singer. Era un uomo insignificante. Era devoto al Signore. Insegnava la Bibbia ai bambini, come prima di lui aveva fatto suo padre. Insegnava con molto passione e poco successo. Uno stupido maestro di stupidi bambini: così pensava di lui sua moglie Deborah».

Così inizia questo racconto, che attraversa trent’anni di vita della famiglia di Mendel Singer, di sua moglie Deborah e dei suoi quattro figli. Ma attraversa anche la storia del primo Novecento, dalla Russia all’America, dalla guerra russo giapponese alla Prima guerra mondiale e oltre. Ma soprattutto attraversa il cuore di Mendel, lo stupido maestro di stupidi bambini, devoto al Signore, e dal Signore – crede lui – abbandonato.

Roberto Anglisani dà voce a tutti i pensieri dei protagonisti, alle paure, alle speranze e alla disperazione, alle preghiere e alle rivolte. Come dice Skowronnek, grande amico di Mendel Singer, «Noi siamo dentro il disegno, e il disegno ci sfugge», per questo Mendel – e tutti gli altri – fanno tanta fatica: la vita è un mistero, la fede un rifugio, e il dolore mette a dura prova anche l’uomo più giusto.

“Giobbe” – romanzo perfetto di Joseph Roth – diventa così un racconto teatrale tragicomico proprio come la vita, dove si ride e si piange, si prega e si balla, si parte, si arriva e si ritorna, si muore in guerra e si rinasce. Senza giudizio, senza spiegazioni: ma, attraverso lo sguardo mite e sereno di un narratore misterioso e onnisciente, ricchi di compassione e accompagnati da un sorriso, lieve, dolcissimo, che spinge tutti i protagonisti di questa storia, lunga quanto una vita, e forse anche un po’ di più.

Lo spettacolo rientra all’interno della seconda edizione di “T come Teatro”, la rassegna di spettacoli teatrali, di narrazioni e monologhi, che porteranno il teatro nei quartieri di Padova. Due i teatri della città - Teatro Tom Benetollo (Stanga) e Teatro Excelsior (Mortise) – che ospiteranno sette spettacoli di grandi ospiti.

Ingresso a pagamento (Intero euro 10; ridotto euro 8 per under 12, over65 e studenti). Per maggiori informazioni eventi@tarassacoteatro.it (www.tarassacoteatro.it)

