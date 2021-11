"(T)rap, che genere di testi!", talk con Beatrice Cristalli

"Play It Loud: (T)rap, che genere di testi!" - il punto della situazione su Musica e Stereotipi di genere, con Beatrice Cristalli, consulente in editoria scolastica, collaboratrice per Focus e Treccani, Podcaster per Piano P. Negli ultimi anni, il linguaggio musicale è diventato oggetto di studio di molte discipline, nell’ottica di approfondire la narrazione di genere all’interno dei testi.

Dal pop alla trap, passando per alcune hit, Beatrice Cristalli, consulente in editoria scolastica, formatrice e linguista, presenterà un percorso orientato a identificare gli stereotipi di genere, i messaggi discriminatori e le nuove strategie comunicative in grado di promuovere la parità di genere.

Un focus del talk sarà dedicato anche al discorso d’odio o hate speech e all’importanza di essere consapevoli non solo nell’uso delle parole ma anche nel nostro atto comunicativo, dove è molto comune rimanere imbrigliati in stereotipi e pregiudizi.

Informazioni e contatti

L'incontro si tiene al Circolo Nadir, piazza Gasparotto 10, Padova, il 30 novembre, dalle 16.30 alle 18 circa. L'ingresso è libero e gratuito, con prenotazione al seguente link: https://forms.gle/poQx9x8Cph8PYL8N6.