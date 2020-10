"TAFFO - ironia della morte", Riccardo Pirrone al Monkey Business

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/379583833085025/

"Si può ridere della morte?

Ce lo spiega al Monkey Riccardo Pirrone, social media strategist di Taffo Funeral Services, l’agenzia funebre che è riuscita a catturare grande attenzione sui social grazie a una strategia di comunicazione controcorrente basata sul black humor.

Intervistato da Lorenzo Bosio, direttore artistico del Village, Pirrone presenterà il volume “TAFFO. Ironia della morte” (Baldini + Castoldi 2020) in cui racconta come è nato il successo di Taffo e come si combattono e sovvertono i tabù. Rischiando come un trapezista in un circo, Riccardo Pirrone svelerà con coraggio i segreti della sua comunicazione. Perché in amore e in pubblicità non bisogna aver paura dei salti mortali. Di fronte alla morte, oltretutto, riderne è l’unico modo per uscirne vivi.

APERTURA LOCALE ORE 17

ingresso gratuito, aperitivo scaramantico moralmente obbligatorio!

Prenotazioni al numero 3409752153"

Info web

https://www.facebook.com/events/379583833085025/