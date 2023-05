Talenti internazionali in concerto per la 30esima stagione dell’Agimus

Domenica 7 maggio alle ore 16 presso Palazzo Zacco-Armeni, Circolo Unificato dell’Esercito, in Prato della Valle 82, nono appuntamento della XXX Stagione Concertistica Internazionale dell’Associazione Musicale Agimus di Padova con 4 giovani artisti internazionali che si sono particolarmente distinti al 19° Concorso Internazionale Premio Città di Padova edizione 2022. Si tratta di Gao Tiantian – pianoforte (Cina, anni 9), Elzbieta Kallidou – violino (Cipro, 15 anni), Yunhoo Lee – flauto (Corea del sud, anni 16), Wid?ak Tomasz – pianoforte (Polonia, 17 anni). Il programma di esecuzione abbraccia 4 secoli di musica con autori quali J.S. Bach, F. Chopin, J. Brahms, F. Liszt, C. Debussy, A. Casella, K. Penderecki, H. Ernst.

Ingresso: intero 8 euro, ridotti 5 euro, prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti tramite messaggio whatsapp o sms al cell. 340 4254870 oppure via mail a agimus.padova@agimus.it.

L’ultimo appuntamento della prima parte della 30^ Stagione Concertistica è fissato per sabato 13 maggio ore 16 con la Finale del 19° Concorso Internazionale Premio Città di Padova per solisti ed orchestra presso il teatro Barbarigo in via del Seminario 5/A. I 3 finalisti sono la violinista austriaca Katharina Auer con il concerto di Mozart K. 219, la violoncellista francese Milena Umiglia con il concerto di Hadyn in re maggiore e la pianista ucraina Anfisa Bobylova con il concerto di Beethoven n. 3.