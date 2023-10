A Villa Borromeo a San Giorgio in Brenta "Il talento di Penelope. Artiste di ieri, donne di oggi"

Per celebrare l'#Ottobrerosa, il Comune di Fontaniva, l'Assessorato alla cultura, al Sociale e le Pari Opportunità, hanno organizzato un articolato cartellone di incontri, concerti e un'interessante esposizione di opere di donne artiste, in Villa Borromeo a San Giorgio in Brenta. Domenica 8 ottobre alle ore 16.30 si terrà nel salone superiore della Villa la conferenza-spettacolo "Il Talento di Penelope. Artiste di ieri, donne di oggi" scritta a quattro mani da Stefania Carlesso e Valentina Casarotto.

La conferenza spettacolo è stata promossa e patrocinato dalla consigliera di Parità e dalla Commissione Pari Opportunità della Provincia di Vicenza, e ha debuttato, con un tutto esaurito, al Cinema Teatro Primavera nel marzo 2017.

Le interpreti, entrambe laureate in storia dell’arte, dal 2013 propongono conferenze-spettacolo dove l’arte e il teatro vengono coniugati in un format di alta divulgazione.

Non solo Artemisia e Frida, ma anche Sofonisba, Lavinia, Marietta e molte altre: a parte qualche luminosa eccezione a tutti nota, quello delle donne artiste è un universo ancora da svelare. Erano escluse dalle accademie, considerate bizzarre, vittime di pesanti limitazioni e pregiudizi, eppure nei secoli il numero delle donne artiste è stato sorprendentemente alto, anche se solo alcune sono riuscite a ritagliarsi uno spazio importante nella società del loro tempo. Le altre erano e sono condannate all’oblio. Per questo ripercorre la loro storia significa ricostruire un percorso di emancipazione sociale e professionale, di faticosa costruzione di un’identità di sé attraverso l’opera d’arte.

«In questo lavoro - conferma Valentina Casarotto, docenti di storia dell'arte e scrittrice - diamo voce ad alcune di queste artiste dimenticate, anche per riscoprire nelle loro storie un po’ delle nostre conquiste contemporanee e per comprendere che il cammino non è ancora concluso».



«L’excursus sulle donne artiste - spiega Stefania Carlesso, attrice professionista, insegnante di dizione e speaker - offre spunti di riflessione su tematiche del mondo femminile (maternità e lavoro, dinamiche di coppia, discriminazioni salariali, violenza di genere) che non hanno mai smesso di essere attuali. Il pubblico, anche senza volerlo, si troverà facilmente a fare paragoni con la situazione contemporanea e a chiedersi quanto sia davvero cambiato».