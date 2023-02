“Tali e Quali... Show - on stage”, lo spettacolo all'Olof Palme - Palazzetto Cadoneghe

Sabato 18 febbraio alle ore 21 al palazzetto dello sport Olof Palme di via Donizetti, a Cadoneghe, l'associazione Tempi e Ritmi presenta lo spettacolo musicale “Tali e Quali... Show - on stage” con i sosia televisivi dei cantanti più famosi, alle prese con le più conosciute canzoni del repertorio degli idoli della musica italiana.

Un evento organizzato con l'assessorato alla cultura del comune di Cadoneghe.

Gianni Morandi, Vasco Rossi, Zucchero, Gianna Nannini, Adriano Celentano, Loredana Bertè, Biagio Antonacci “tali e quali” o “falsi hoc” saliranno sul palco del Palasport, con la partecipazione di ballerine della Dance 4Fun, per far trascorrere un paio d'ore in allegria al pubblico.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

