Tananai in tour anche a Padova al Gran Teatro Geox

Sull’onda del successo del tour attualmente in corso che ha registrato il sold out in tutte le date, Tananai annuncia che tornerà a suonare live anche il prossimo anno nei più importanti teatri e club italiani, tra cui il Gran Teatro Geox di Padova il 13 maggio 2023.

La storia di Tananai inizia nel 2019 con la pubblicazione dei singoli “Volersi Male”, “Bear Grylls”, “Ichnusa” e “Calcutta”, che già fanno drizzare le antenne agli ascoltatori più attenti circa il talento del ragazzo. Ed è nel 2021 che arriva una fase di svolta nella carriera di Tananai: l’anno si apre con la pubblicazione del singolo “Baby Goddamn” (certificato disco di platino) per Eclectic Music Group, sotto l’etichetta Polydor/Universal Music. A dicembre Tananai è tra i vincitori di Sanremo Giovani, assicurandosi un posto tra i 25 Big in gara al 72° Festival di Sanremo nel 2022, al quale Tananai partecipa con il singolo “Sesso occasionale”, che subito dopo la conclusione della kermesse raccoglierà un successo di pubblico incontenibile che contribuirà a collocarlo tra i big della nuova scena musicale italiana

Tananai si è già esibito nelle prime due date del tour 2022, a Venaria Reale e Milano, accompagnato dalla sua band, (Donald Renda – batteria, Lucio Fasino – basso, Enrico Wolfgang Leonardo Cavion – chitarre). Non mancano anche momenti in cui è l’artista stesso a suonare il pianoforte e cantare solo, insieme al suo pubblico, proponendo anche qualche sorpresa del suo passato da produttore elettronico. Il tour è occasione per Tananai di cantare finalmente dal vivo, oltre alla sua discografia precedente, anche “Sesso Occasionale”, canzone presentata al Festival di Sanremo e certificata disco di platino, e la hit “Baby Goddamn” (disco di platino), uscita a marzo 2021, stabile da quasi due mesi nella Top5 di Spotify Italia delle canzoni più ascoltate, conquistando anche la #1 posizione, e attualmente in Top10 Fimi/GFk dei singoli più venduti.

Biglietti disponibili dalle ore 16 di oggi 17 maggio 2022 su Ticketone, Ticketmaster e Fastickets e in tutti i circuiti autorizzati.

