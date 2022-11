Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Tango spritz more lesson al Radio City Music Hall il 4 dicembre 2022. Alle 18.30 lezione di Chacarera tenuta dai maestri argentini Margarita Klurfan e Walter Cardozo. A seguire la serata in compagnia di un grandissimo amico e professionista: sarà con noi Mimmo il pugliese e le sue imperdibili selezioni musicali . Prenota la lezione con messaggio al numero WhatsApp 324 9099362.



INGRESSO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SUL MODULO: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdJb7st7GZ.../viewform... oppure: https://forms.gle/R7FyAKzxGCzPHhp36.



Per chi lo desidera possibilità di cenare con Menù Rustico alla Carta. Menù disponibile su questo Link il giorno dell'evento: https://www.restaurantlogin.com/api/fb/9_vb_w_r.

Locale: RADIO CITY MUSIC HALL, Via Palestro 62 - Padova.