Tappezzieri in piazza a Padova

Le eccellenze artigiane dell’arredo tornano ad animare il centro storico di Padova con le loro creazioni e le loro dimostrazioni dal vivo. Domenica 17 settembre 2023, dalle 9 alle ore 19, in Piazza delle Erbe nel cuore di Padova, all’ombra del Palazzo della Ragione si terrà “Tappezzieri in Piazza”, il consueto appuntamento organizzato da Confartigianato Imprese Padova.

Vi siete mai chiesti come è fatto un divano? Alcuni storici laboratori artigianali mostreranno esempi di divani in rifacimento, vi consiglieranno i trend del momento e come arredare la casa con soluzioni originali e di qualità. Verranno esposti prodotti unici, curati nel dettaglio, tutti made in Italy al 100%.

Quest’anno si potrà passeggiare tra le bancarelle artigianali e fermarsi davanti alla sedia “gigante” dedicata al tricolore per una simpatica foto ricordo istantanea.

L’iniziativa è patrocinata dall’Assessorato alle attività produttive e commercio del Comune di Padova con il contributo EBAV della categoria Legno Arredo.

Info web

https://www.confartigianatoimpresepadova.it/torna-tappezzieri-in-piazza-2023/