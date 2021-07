Tarantolati di Tricarico al Castello Festival 2021

Torna a Padova il Castello Festival 2021, l'importante rassegna culturale estiva che sabato 17 luglio ospita i Tarantolati di Tricarico!

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della Taranta e della musica mediterranea. All’Arena Live Geox arriva il celebre gruppo dei Tarantolati di Tricarico in una speciale edizione gemellata tra Mediterraneo e Adriatico con ospite Leo Di Angilla, da dodici anni percussionista di Jovanotti.

Una serata-evento che unisce il ritmo trascinante della Taranta Lucana alle sonorità sperimentali e dub del percussionista Leo Di Angilla. Uno spettacolo da gustare con tutti i sensi lasciandosi ipnotizzare dal ritmo irresistibile della taranta.

Lo spettacolo che verrà presentato sul palco dell’Arena Live Geox è caratterizzato da ritmiche trascinanti, dalla presenza scenica travolgente e coinvolgente, con i tamburi in primo piano e le voci maschili all’unisono, nella ripetizione evocativa dei versi della tradizione quasi fossero dei mantra dalla potenza espressiva affascinante affascinante. Molte collaborazioni importanti le ultime delle quali con l’attore Antonio Gerardi e Antonella Ruggiero ed ora quella con il percussionista di Jovanotti Leo Di Angilla

Tutte le informazioni su biglietti e orari

Lo spettacolo Tarantolati di Tricarico, che va in scena all'Arena Live Geox il 17 luglio 2021 alle 21:30.

E' possibile acquistare il biglietto posto unico al prezzo scontato di 7,00€ invece di 11,80€ su Shop Today.

Clicca qui per acquistare ora i biglietti scontati. Il numero dei posti è limitato.

