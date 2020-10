Serata dedicata alla leggendaria tartare di Erminio Alajmo a La Montecchia

Una serata dedicata alla leggendaria tartare di Erminio Alajmo che da anni la prepara direttamente al tavolo davanti agli ospiti accostando abilmente oltre 15 diversi ingredienti. L'appuntamento è a La Montecchia, venerdì 9 ottobre alle 20.30, per una cena con un menu pensato da Max per l’occasione e preceduta da un aperitivo in salotto.

Menu

In salotto

Battuta di vitello tonnato

Porcino fritto

Focaccina morbida con tartara vegetale

Polpo al vapore con crema di patate, limone e capperi di Pantelleria

Tagliolini di seppie al curry

A tavola

Wafer di riso nero con spinaci, zucca e salsa di parmigiano

Spaghetti aglio, olio e peperoncino con ostriche e carciofi

La tartare di Erminio

Sorbetto di mandorla all’olio, fiori d’arancio e sale

Torta di castagne con crema eccezionale noci caramellate e gelato all’orzo tostato

Rosariflesso extra brut rosè . Borgoluce

Pinot nero brut rosè . Monsupello

Champagne brut “Oeil de Perdrix” - Jean Vesselle

Brut Rosé “Alajmo collection 2019”

Costo

150 euro a persona.

La prenotazione è obbligatoria, i posti sono limitati.

Per info e prenotazioni

T. +39 049 805 5323

mail: booking@alajmo.it

Info web

https://www.facebook.com/events/4028312110517899/