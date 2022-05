“Esplorazioni Tartiniane”: visita alla città e concerto finale alla chiesa di Santa Caterina

Continua il ciclo delle Esplorazioni Tartiniane , organizzato dagli Amici della Musica di Padova, in collaborazione con le “Guide dell’Associazione Tartini2020”. Sabato 14 maggio terzo appuntamento.

La visita guidata ai luoghi della città legati a Giuseppe Tartini partirà come al solito dalla fontana di Prato della Valle alle ore 15.30, e sarà condotta da Tiziana Mantoan, che integrerà alle spiegazioni ascolti musicali (con q.code). A seguire alle ore 17.30 il concerto alla Chiesa di Santa Caterina, affidato alla violinista Teresa Storer. Dopo il diploma conseguito con il massimo dei voti e lode presso il Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto, Teresa Storer nel 2019 ha proseguito gli studi a Fiesole presso l’Accademia Europea del Quartetto e nello stesso anno ha vinto la la borsa di studio per andare a studiare a Boston (USA), dove ha ottenuto il Graduate Performance Diploma nel dicembre 2021 presso il Boston Conservatory at Berklee. Numerosi i premi ricevuti nei vari concorsi nazionali ed internazionali, tra i quali il premio “Vittoria Caffa Righetti” al concorso internazionale di Cortemilia. Dal 2016 collabora con l’Orchestra di Padova e del Veneto, l’Orchestra Mitteleuropea, l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, e l’Orchestra d’Archi Italiana. In programma nel concerto del 14 maggio le due sonate di Tartini (la Sonata n. 22 B.a2 e la Sonata n. 26 B.G5). Al suo fianco, nel ruolo di voce narrante Myriam Guglielmo, anche essa violinista, figlia e nipote d’arte. E’ stata membro dell’ Orchestra Giovanile Italiana, dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, ha collaborato con la Filarmonica del Teatro Regio di Torino e presso l’Orchestra di Padova e del Veneto. Si occupa di musicologia e cura i testi per l’etichetta discografica Velut Luna.

Tartini2020 edizione 2022 “Esplorazioni Tartiniane”

Sabato 14 maggio 2022, ore 15.30 visita guidata – ore 17.30 concerto presso la Chiesa di Santa Caterina, Via C. Battisti 245

Teresa Storer violino

Myriam Guglielmo narrazioni

Tiziana Mantoan guida

Partecipazione

LaNota bene: per la visita guidata e il concerto è necessaria la prenotazione entro le ore 16 di venerdì 13 maggio: info@amicimusicapadova.org – tel 0498756763

Le Esplorazioni Tartiniane si terranno sempre al sabato pomeriggio.Calendario completo: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/rassegne/tartini2020-2022/

Le attività degli Amici della Musica di Padova sono realizzate con il concorso del Ministero della Cultura, il patrocinio del Comune di Padova e il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla cultura della Regione Veneto.

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/05/14/630/

https://www.facebook.com/Conservatorio.Pollini.Padova