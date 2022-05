“Esplorazioni Tartiniane”: visita alla città e concerto finale alla chiesa di Santa Caterina

Sabato 21 maggio quarto appuntamento delle Esplorazioni Tartiniane, ciclo organizzato dagli Amici della Musica di Padova, in collaborazione con le “Guide dell’Associazione Tartini2020”.

La visita guidata ai luoghi della città legati a Giuseppe Tartini partirà come al solito dalla fontana di Prato della Valle alle ore 15.15, e sarà condotta da Stefania Dantone, che integrerà alle spiegazioni ascolti musicali (con q.code).

A seguire alle ore 17.30 il concerto alla Chiesa di Santa Caterina.

In programma la Sonata n. 6 B.e1 e la Sonata n. 12 B.G2 eseguita dalla violinista Lavinia Soncini, diplomatasi a soli 18 anni con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore al Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria. La violinista ha poi arricchito la sua formazione ed il suo repertorio in accademie Internazionali e nel 2019 ha concluso gli studi in violino barocco presso il Conservatorio “B. Maderna” di Cesena con 110 lode e menzione d’onore. Ha collaborato con la Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, “Hulencourt Soloists Chamber Orchestra” di Bruxelles, l’ Orchestra e Solisti “Città di Ferrara”, Orchestra del Festival pianistico di Brescia e Bergamo, Orchestra Nazionale dei Conservatori Italiani, Orchestra Classica Italiana, e si è esibita in importanti teatri in Italia e all’estero. Affianca da sempre l’attività orchestrale a quella cameristica e solistica. Collabora regolarmente con l’orchestra barocca “Accademia dell’Annunciata” con la quale ha appena inciso, per Arcana, opere di Giuseppe Tartini con il violoncellista Mario Brunello. Nel concerto del 21 maggio, al suo fianco un’altra violinista Myriam Guglielmo, figlia e nipote d’arte, nel ruolo di voce narrante. Membro dell’Orchestra Giovanile Italiana, dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, Myriam Guglielmo ha collaborato con la Filarmonica del Teatro Regio di Torino e presso l’Orchestra di Padova e del Veneto. Si occupa di musicologia e cura i testi per l’etichetta discografica Velut Luna.

Tartini2020 edizione 2022 “Esplorazioni Tartiniane”

Sabato 21 maggio 2022, ore 15.15 visita guidata – ore 17.30 concerto presso la Chiesa di Santa Caterina, Via C. Battisti 245

Lavinia Soncini violino

violino Myriam Guglielmo narrazioni

narrazioni Stefania Dantone guida

Nota bene: per la visita guidata e il concerto è necessaria la prenotazione entro le ore 16 di venerdì 20 maggio.

?info@amicimusicapadova.org – tel 0498756763 (lun/ven. 11- 16)

Le Esplorazioni Tartiniane si terranno sempre al sabato pomeriggio . Calendario completo: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/rassegne/tartini2020-2022/

Le attività degli Amici della Musica di Padova sono realizzate con il concorso del Ministero della Cultura, il patrocinio del Comune di Padova e il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla cultura della Regione Veneto.

