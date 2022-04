Tartini2020 edizione 2022: visita guidata e concerto alla chiesa di Santa Caterina

Al via il nuovo ciclo di Esplorazioni Tartiniane, visite guidate ai luoghi della città legati a Giuseppe Tartini e alla musica del ‘700, seguite da un concerto alla Chiesa di Santa Caterina. Il ciclo, che prevede da aprile a ottobre nove Esplorazioni Tartiniane più un concerto finale, è organizzato dagli Amici della Musica di Padova, in collaborazione con le “Guide dell’Associazione Tartini2020”, un gruppo di guide con specifica formazione musicale e artistica, costituitosi per coniugare la passione per l’arte e la musica e raccontare quest’ultima proprio nei luoghi dove è nata. La prima Esplorazione Tartiniana avrà luogo sabato 30 aprile.

La visita guidata, a cura di Caterina Tiso, partirà alle ore 15.30 dalla fontana di Prato della Valle, e ad ogni tappa del tour (Prato della Valle, Basilica di S. Antonio, Chiesa dei Servi, Palazzo Bo e Chiesa di Santa Caterina) le spiegazioni del luogo verranno integrate da ascolti musicali (con q.code).

Alle ore 17.30 inizierà il concerto presso la Chiesa di Santa Caterina, affidato alla violinista Sara Mazzarotto e alla voce narrante di Chiara Casarin. In programma due sonate di Tartini (Sonata n. 22 B.a2 e Sonata n. 24 B.D4). Dopo il diploma conseguito cum laude al Pollini di Padova, Sara Mazzarotto ha proseguito lo studio del violino ad Amsterdam, e successivamente con il Maestro Salvatore Accardo all’Accademia Stauffer di Cremona e all’Accademia Chigiana di Siena. Vincitrice di premi in prestigiosi concorsi violinistici, si è esibita in sale quali il Concertgebouw di Amsterdam, e collabora con diverse orchestre da camera o sinfoniche.

Chiara Casarin, diplomata in pianoforte con il massimo dei voti presso il conservatorio di Castelfranco Veneto, è dottoranda in Storia, Critica e Conservazione dei Beni Culturali presso l’Università di Padova con il progetto di ricerca Edizione dei concerti per violino e orchestra in trasmissione manoscritta di Giuseppe Tartini, ed è tra i curatori dell’edizione nazionale delle opere di Giuseppe Tartini.

In beve

Sabato 30 aprile 2022,

ore 15.30 visita guidata – ore 17.30 concerto alla Chiesa di Santa Caterina, Via C. Battisti 245

Sara Mazzarotto violino

Chiara Casarin narrazioni

Caterina Tiso guida

Partecipazione

La visita guidata e il concerto sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria: info@amicimusicapadova.org – tel 0498756763

Le Esplorazioni Tartiniane si terranno sempre al sabato pomeriggio.Calendario completo: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/rassegne/tartini2020-2022/

Le attività degli Amici della Musica di Padova sono realizzate con il concorso del Ministero della Cultura, il patrocinio del Comune di Padova e il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla cultura della Regione Veneto.

