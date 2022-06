Tartini2020 edizione 2022: visita guidata e concerto alla chiesa di Santa Caterina

Il ciclo delle Esplorazioni Tartiniane, organizzato dagli Amici della Musica di Padova, in collaborazione con le “Guide dell’Associazione Tartini2020”, giunge al suo sesto appuntamento sabato 4 giugno e chiude così la prima parte della rassegna, che riprenderà a settembre con le ultime quattro “esplorazioni”. Sabato 4 giugno alle ore 15.15 inizio della visita guidata ai luoghi della città legati a Giuseppe Tartini (ritrovo e partenza dalla fontana di Prato della Valle), tour condotto da Tulli a Greggio, che integrerà ascolti musicali (con q.code) alle spiegazioni. A seguire, alle ore 17.30 il concerto alla Chiesa di Santa Caterina: in programma la Sonata n. n. 7 B.a1 e la Sonata n. 6 B.e1 di G. Tartini.

Scarica la locandina con tutti i concerti in programma

Al violino Ilaria Marvilly, giovane musicista già vincitrice di numerosi concorsi: tra i più recenti “International Crescendo Competition-Premio degli Stati Uniti d’America”, “IX International Salieri Competition” con l’assegnazione speciale del “Premio 900”, “Premio Crescendo Firenze” e “XXX European Competition Città di Moncalieri-Rosy Tondato Award”. Si è perfezionata in violino barocco e si è esibita da solista al “Venice International Festival of Contemporary Music Biennale Musica”, alle Sale Apollinee del Teatro “La Fenice” e alla Carnegie Hall di New York. La voce narrante di Myriam Guglielmo, figlia e nipote d’arte, integrerà la parte musicale con letture dagli scritti del compositore. Membro dell’ Orchestra Giovanile Italiana, dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, Myriam Guglielmo ha collaborato con la Filarmonica del Teatro Regio di Torino e con l’Orchestra di Padova e del Veneto. Si occupa di musicologia e cura i testi per l’etichetta discografica Velut Luna.

Nota bene: ingresso libero, ma per la visita guidata e il concerto è necessaria la prenotazione da effettuarsi entro le ore 16 di venerdì 3 giugn o.

info@amicimusicapadova.org – tel 0498756763 (lun/ven. 11- 16)

Le Esplorazioni Tartiniane si terranno sempre al sabato pomeriggio.Calendario completo: https://www. amicimusicapadova.org/ calendario/rassegne/ tartini2020-2022/

Le attività degli Amici della Musica di Padova sono realizzate con il concorso del Ministero della Cultura, il patrocinio del Comune di Padova e il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla cultura della Regione Veneto.

Info web

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/06/04/633/

https://www.facebook.com/Conservatorio.Pollini.Padova