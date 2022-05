“Esplorazioni Tartiniane”: visita alla città e concerto finale alla chiesa di Santa Caterina

Sabato 7 maggio secondo appuntamento del nuovo ciclo di Esplorazioni Tartiniane , organizzato dagli Amici della Musica di Padova, in collaborazione con le “Guide dell’Associazione Tartini2020”.

La visita guidata ai luoghi della città legati a Giuseppe Tartini partirà dalla fontana di Prato della Valle alle ore 15.30 e sarà condotta dalla dott.ssa Rossana Comida, laureata in iconografia musicale, che integrerà alle spiegazioni ascolti musicali (con q.code). A seguire alle ore 17.30 il concerto alla Chiesa di Santa Caterina. Il giovane violinista Alvise Berto eseguirà due sonate di Tartini (la Sonata n. 14 B.G4 e la Sonata n. 17 B.D2), inframezzate da letture da testi del compositore a cura di Chiara Casarin.

Alvise Berto, diplomatosi presso il Conservatorio C. Pollini, fa parte della Orchestra Regionale Filarmonia Veneta Giovanile e dell’Orchestra del Conservatorio di Bologna. Chiara Casarin, diplomata in pianoforte con il massimo dei voti, è dottoranda presso l’Università di Padova con il progetto di ricerca Edizione dei concerti per violino e orchestra in trasmissione manoscritta di Giuseppe Tartini ed è tra i curatori dell’edizione nazionale delle opere di Giuseppe Tartini.

Sabato 7 maggio 2022, ore 15.30 visita guidata – ore 17.30 concerto alla Chiesa di Santa Caterina, Via C. Battisti 245

Alvise Berto violino

Chiara Casarin narrazioni

Rossana Comida guida

La visita guidata e il concerto sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria: info@amicimusicapadova.org – tel 0498756763

Le Esplorazioni Tartiniane si terranno sempre al sabato pomeriggio.Calendario completo: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/rassegne/tartini2020-2022/

Le attività degli Amici della Musica di Padova sono realizzate con il concorso del Ministero della Cultura, il patrocinio del Comune di Padova e il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla cultura della Regione Veneto.

