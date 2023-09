“Esplorazioni Tartiniane”: visita alla città e concerto finale alla chiesa di Santa Caterina

Sabato 16 settembre 2023, alle ore 15 Esplorazione Tartiniana, a cura delle Guide dell'Associazione Tartini 2020, dal titolo Giuseppe Tartini: un viaggio musicale da Venezia a Padova. La passeggiata culturale questa volta avrà inizio dalla visita di Porta Portello e della sua sala superiore, luogo ideale per raccontare l’arrivo a Padova di personaggi famosi provenienti da Venezia, tra i quali Giuseppe Tartini. Il tour passerà poi per Via Belzoni e Via Altinate per la visita di altri luoghi legati alla musica a Padova nell’era di Tartini. La visita terminerà alla Chiesa di Santa Caterina, dove alle ore 17.30 avrà luogo il concerto della violinista Giuditta Longo, introdotto dalla musicologa Myriam Guglielmo. In programma due sonate di Giuseppe Tartini: la Sonata n. 14 B.G4 e la Sonata n. 16 B.C2.

Giuditta Longo si è diplomata a Taranto in violino e canto lirico. Si è poi perfezionata alla Scuola di musica di Fiesole divenendo membro dell’Orchestra Giovanile Italiana. Si esibisce in Italia e all’estero con diverse orchestre, tra le quali l’Orchestra della Magna Graecia, Orchestra del Teatro Petruzzelli, Orchestra Verdi, la Fondazione Orchestra delle Marche, l’Orchestra Regionale Toscana, e con gruppi come i Solisti di Pavia.

Esplorazione: incontro alle ore 15.00 da Porta Portello

(partecipazione libera con prenotazione obbligatoria entro venerdì 15 settembre info@amicimusicapadova.org 0498756763)

Concerto ore 17.30, Chiesa di S. Caterina, Via Cesare Battisti 245

(ingresso libero nel limite dei posti disponibili)

Le attività degli Amici della Musica di Padova sono realizzate con il patrocinio e il contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Padova - Assessorato alla cultura e il contributo della Regione Veneto.

Per info: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2023/09/16/707/ - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763