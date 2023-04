“Esplorazioni Tartiniane”: visita alla città e concerto finale alla chiesa di Santa Caterina

Sabato 29 aprile 2023 riprendono le Esplorazioni Tartiniane, la rassegna degli Amici della Musica di Padova dedicata a Tartini. Fino a fine settembre, di sabato pomeriggio, dieci passeggiate culturali a Padova sulle tracce del compositore, a cura delle Guide dell’Associazione Tartini 2020, seguite da un concerto finale nella Chiesa di Santa Caterina.

Novità di quest’anno il tema diverso scelto per ogni esplorazione e nuovi luoghi da visitare nei tour tartiniani. Alla fine di ogni esplorazione un concerto nella Chiesa di Santa Caterina, dove giovani violiniste e violinisti si cimenteranno con le sonate scritte da Tartini nell’ultima parte della sua vita, opere che vengono raramente suonate e che richiedono notevole virtuosismo da parte dell’interprete.

I concerti saranno introdotti da letture di testi tartiniani a cura di una giovane musicologa.

Sabato 29 aprile

L'evoluzione di Giuseppe Tartini a Padova: da giovane genio ribelle a Maestro delle Nazioni è il tema della prima esplorazione, che partirà da Piazza Duomo alle ore 15.

Il concerto inaugurale alla ore 17.30 sarà affidato a due giovani interpreti di talento: la violinista Sofia Manvati sarà accompagnata all’organo da Matteo Varagnolo.

Sofia Manvati, che ha iniziato la sua formazione a Cremona, ha ricevuto premi in numerosi concorsi nazionali ed internazionali ed è attualmente Artista in Residenza per l’importante stagione della Società di Concerti di Milano.

Matteo Varagnolo si è diplomato in organo con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore a Padova, ed ha recentemente vinto due importanti concorsi organistici internazionali. In programma, oltre a due sonate di Tartini, una per violino solo e una con l’accompagnamento dell’organo, verrà eseguita la sonata op.3 n.4 per organo di B. Marcello e, sempre per organo, il Concerto BWV 972 di J.S. Bach.

Le attività degli Amici della Musica di Padova sono realizzate con l patrocinio e il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla cultura e il contributo della Regione Veneto.

Le Esplorazioni Tartininiane si terranno sempre il sabato pomeriggio:

Ore 15 inizio della passeggiata culturale.

Ore 17.30 concerto presso la chiesa di S. Caterina

date: 29 aprile, 6, 13, 20 e 27 maggio, 3 giugno, 9,16, 23, 30 settembre

Per consultare il calendario completo delle esplorazioni e il programma dei concerti: https://www.amicimusicapadova. org/calendario/rassegne/ tartini2020-2023/

Per visite guidate e concerto è richiesta la prenotazione.

Chiesa di Santa Caterina, Via Cesare Battisti, 245

