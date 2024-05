Tartini2020 edizione 2024: visita guidata e concerto alla chiesa di Santa Caterina

Sabato 11 maggio 2024 quinto appuntamento delle Esplorazioni Tartiniane 2024, passeggiate culturali con concerto finale organizzate dagli Amici della Musica di Padova in collaborazione con le Guide dell’Associazione Tartini 2020. Il tema scelto per questo tour si propone di mettere in luce gli stretti rapporti intessuti da Giuseppe Tartini con le Accademie culturali padovane e i legami tra il compositore e i suoi allievi, tra i quali la musicista Maddalena Lombardini, e si svolgerà tra Piazza dei Signori, Piazza Capitaniato, l’area della Reggia Carrarese e Via Accademia. Si proseguirà poi con un luogo di rado aperto al pubblico, il Monastero di Santa Caterina, complesso dal lungo passato storico-artistico e che ora è sede del Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova. Ultima tappa del tour la Chiesa di Santa Caterina, dove alle ore 17.30 inizierà il concerto del violinista Simone Pirri. In programma due sonate di Tartini, la Sonata n. 13 B.h1 e la Sonata "La mia Filli" B.a3.

Versatile e brillante musicista, con una profonda passione per la musica del periodo barocco, Simone Pirri è risultato vincitore di ben due premi al prestigioso concorso internazionale di violino barocco “Premio Bonporti” 2023, e si è distinto per essere stato l’unico italiano in finale. Si esibisce regolarmente in tutta Europa con alcuni dei gruppi di musica antica più apprezzati, tra i quali Il Pomo d’Oro, Les Musiciens du Louvre, The English Concert, Orchestra of the Age of Enlightenment. Ha inciso dischi per Alpha, Outhere, Chandos, Pentatone e Audax Records ed è vincitore di un Diapason d’Or nel dicembre 2021. Il concerto verrà introdotto dalla musicologa Myriam Guglielmo. Si ringrazia per la collaborazione il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università.

Esplorazione sabato 11 maggio

Luoghi visitati: Piazza dei Signori, Piazza Capitaniato, Area della Reggia Carrarese, Via Accademia, Monastero di S.Caterina (interno) e Chiesa di S.Caterina

incontro alle ore 15: Orologio, Piazza dei Signori, Padova

(partecipazione libera con prenotazione obbligatoria entro venerdì 10 maggio, info@amicimusicapadova.org 0498756763)

Concerto ore 17.30, Chiesa di S. Caterina, Via Cesare Battisti 245

(ingresso libero nel limite dei posti disponibili)

Simone Pirri violino

musiche di G. Tartini

Myriam Guglielmo presentazione

Le attività degli Amici della Musica di Padova sono realizzate con il patrocinio e il contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Padova - Assessorato alla cultura e il contributo della Regione Veneto.

Per info: https://www.amicimusicapadova.org/evento/giuseppe-tartini - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

