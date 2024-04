Tartini2020 edizione 2024: visita guidata e concerto alla chiesa di Santa Caterina

Sabato 20 aprile 2024 secondo appuntamento della rassegna Esplorazioni Tartiniane 2024, organizzate dagli Amici della Musica di Padova in collaborazione con le Guide dell’Associazione Tartini 2020.

La rassegna prevede undici appuntamenti, da aprile a settembre, e temi e luoghi diversi scandiranno le passeggiate culturali. Il tema prescelto per questa seconda passeggiata culturale è: La Scuola delle Nazioni di Giuseppe Tartini e la sua fama diffusa da allievi, estimatori e musicisti internazionali.

I luoghi visitati saranno di conseguenza il Prato della Valle, dove una delle statue è dedicata al compositore, la Basilica di S. Antonio, dove Tartini ricoprì l’incarico di primo violino e capo dell’orchestra della Basilica dal 1721 al 1764, e infine l’Università, dati gli stretti rapporti avuti da Tartini con le accademie culturali della città.

Alle 17.30 concerto nella Chiesa di S. Caterina, dove la violinista Beatrice Zanon eseguirà due sonate di Tartini, la Sonata n. 1 B.G1 e la Sonata n. 4 B.C1. Iniziato lo studio del violino all’età di due anni, Beatrice ha vinto il suo primo premio all’età di cinque. Da allora è risultata vincitrice assoluta in oltre 20 concorsi nazionali e internazionali e si è esibita in sedi assai prestigiose, tra le quali la Carnegie Hall di New York. Sempre a New York ha recentemente vinto il secondo premio all’ “International Piano and Strings Competition”. Tra le sue collaborazioni quelle con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’orchestra dell’Arena di Verona e l’Orchestra del Teatro alla Scala. Il concerto verrà introdotto dalla violinista e musicologa Myriam Guglielmo, figlia e nipote d’arte. Ha collaborato con numerosi orchestre, tra le quali la Filarmonica del Teatro Regio di Torino e l’Orchestra di Padova e del Veneto. Si occupa di musicologia e cura i testi per l’etichetta discografica Velut Luna.

Le Esplorazioni Tartininiane si terranno sempre il sabato pomeriggio.Ore 15 inizio della passeggiata culturale. Ore 17.30 concerto presso la chiesa di S. Caterina

Per consultare il calendario completo: www.amicimusicapadova.org

Esplorazione sabato 20 aprile: incontro alle ore 15 fontana Prato della Valle

(partecipazione libera con prenotazione obbligatoria entro venerdì 19 aprile, info@amicimusicapadova.org 0498756763)

Concerto ore 17.30, Chiesa di S. Caterina, Via Cesare Battisti 245

(ingresso libero nel limite dei posti disponibili)

Beatrice Zanon violino

musiche di Giuseppe Tartini

Le attività degli Amici della Musica di Padova sono realizzate con il patrocinio e il contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Padova - Assessorato alla cultura e il contributo della Regione Veneto.

Per info: www.amicimusicapadova.org - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

