Tartini2020 edizione 2024: visita guidata e concerto alla chiesa di Santa Caterina

Sabato 25 maggio 2024 ultimo appuntamento prima della pausa estiva per le Esplorazioni Tartiniane 2024, passeggiate culturali con concerto finale organizzate dagli Amici della Musica di Padova in collaborazione con le Guide dell’Associazione Tartini 2020.

La Rinascita culturale dell’Illuminismo, Giuseppe Tartini e i personaggi padovani del suo tempo è il tema prescelto per questo tour, che partirà dalla fontana di Prato della Valle, per proseguire in Via Cesarotti, Via San Francesco e concludersi per il concerto finale alla Chiesa di S. Caterina.

Al violino Gilberto Ceranto junior, diplomato in Violino Classico presso il Conservatorio di Tatuí (Brasile) e laureato in Musica presso l’Università di São Paulo. Di origini italiane ha concluso in Italia il triennio di Violino Barocco presso il Conservatorio di Bologna nella classe di Enrico Gatti. In Italia e in Europa continua l’attività professionale già iniziata con successo in Brasile, esibendosi con rinomati musicisti.

Suona professionalmente la viola barocca e il violoncello da spalla. Ha registrato repertorio inedito e nel 2022 ha fondato, assieme all’amico Stefano Gérard, l’ensemble Delirium Amoris e, come progetto personale, La Bottega Sperimentale, gruppo dedicato all’arte di tutti i tempi e tutti i luoghi, con speciale attenzione alla Musica Antica e Contemporanea.

Nel concerto eseguirà due sonate di G. Tartini, la Sonata n. 17 B.D2 e la Sonata n. 24 B.D4.

Esplorazione sabato 25 maggio: Padova in stile Settecentesco

Luoghi visitati: Prato della Valle, Via Cesarotti, Via San Francesco e Chiesa di S. Caterina

incontro alle ore 15: fontana di Prato della Valle

(partecipazione libera con prenotazione obbligatoria entro venerdì 24 maggio, info@amicimusicapadova.org 0498756763)

Concerto ore 17.30, Chiesa di S. Caterina, Via Cesare Battisti 245

Gilberto Ceranto jr violino

musiche di G. Tartini

Le attività degli Amici della Musica di Padova sono realizzate con il patrocinio e il contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Padova - Assessorato alla cultura e il contributo della Regione Veneto.

Per info: https://www.amicimusicapadova.org/evento/giuseppe-tartini - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

https://www.amicimusicapadova.org/evento/padova-in-stile-settecentesco/