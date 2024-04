Tartini2020 edizione 2024: visita guidata e concerto alla chiesa di Santa Caterina

Sabato 27 aprile 2024 continuano le Esplorazioni Tartiniane 2024, organizzate dagli Amici della Musica di Padova in collaborazione con le Guide dell’Associazione Tartini 2020. Il tour dedicato a Giuseppe Tartini e il suo virtuoso entourage, del quale facevano parte musicisti quali Antonio Vandini e Matteo Bissoli, partirà dalla Statua del Gattamelata in Piazza del Santo e toccherà il Chiostro dei Musici, Prato della Valle, Via Roma, le chiese di San Daniele e di S.Maria dei Servi, Via S.Francesco, per concludersi nella Chiesa di S.Caterina, dove alle 17.30 inizierà il concerto del violinista Pietro Battistoni, introdotto dalla musicologa Myriam Guglielmo. In programma due sonate di Tartini, la Sonata n. 10 B.B1 e la Sonata n. 17 B.D2.

Pietro Battistoni è appassionato di violino barocco, strumento per il quale ha conseguito la laurea presso il Conservatorio di Verona, con il massimo dei voti, e il Master nel 2021 presso il Conservatorio Reale dell’Aia nella classe del M° Enrico Gatti. Nel 2019 ha preso parte ad un progetto di scambio tra il Conservatorio Reale dell’Aia e la Juilliard School di New York, dove si è esibito. Suona in diverse formazioni orchestrali e cameristiche. E’ stato fondatore e Direttore artistico dell’Associazione Fucina Culturale Machiavelli, e dal 2021 si esibisce regolarmente con l’orchestra da camera “L’Appassionata”. Collabora anche con l’”Orchestra of the Eighteen Century”, fondata da Frans Brüggen e con “Ensemble Aurora” sotto la guida del M° Enrico Gatti. Nel 2021 fonda l’ensemble barocco “Rosso Verona”, con il quale si dedica alla riscoperta e alla valorizzazione del patrimonio musicale italiano del XVII e XVIII secolo su strumenti storici.

Esplorazione sabato 27 aprile:

incontro alle ore 15 Statua del Gattamelata – Piazza del Santo

(partecipazione libera con prenotazione obbligatoria entro venerdì 26 aprile, info@amicimusicapadova.org 0498756763)

Concerto ore 17.30, Chiesa di S. Caterina, Via Cesare Battisti 245

(ingresso libero nel limite dei posti disponibili)

Pietro Battistoni violino

musiche di G. Tartini

Myriam Guglielmo presentazione

