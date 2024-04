Tartini2020 edizione 2024: visita guidata e concerto alla chiesa di Santa Caterina

fff

TARTINI2020 edizione 2024 “ESPLORAZIONI TARTINIANE”

Excursus musicale nei Chiostri antoniani

Julia Kim violino

Angela Bianco guida

Myriam Guglielmo presentazione

Sabato 4 maggio 2024 nuovo appuntamento delle Esplorazioni Tartiniane 2024, organizzate dagli Amici della Musica di Padova in collaborazione con le Guide dell’Associazione Tartini 2020. Il tour in programma per questo sabato, dal titolo “Excursus musicale nei Chiostri antoniani. Dalla musica delle voci al primo violino d’Europa: Giuseppe Tartini” si concentrerà attorno alla Basilica del Santo e offrirà la possibilità di visitare il luogo che custodisce i manoscritti delle opere di Tartini, cioè la preziosa Biblioteca Antoniana, non sempre aperta al pubblico. La passeggiata proseguirà fino alla Chiesa di Santa Caterina, che custodisce la tomba di Tartini e della moglie, e sempre in questa sede, alle ore 17.30 inizierà il concerto della violinista Julia Kim. In programma due sonate di Tartini, la Sonata n. 19 B.D3 e la Sonata "La mia Filli" B.a3.

Julia Kim si è particolarmente distinta in concorsi musicali nazionali e internazionali, ottenendo il secondo premio al 14° Osaka International Music Competition in Giappone, e il Gran Prix al Concorso National Student Competition in Corea. È stata premiata con diverse borse di studio tra cui Schleswig Holstein Musik Festival, Aurora Chamber Music Festival e all’Università Privata di Arte e Musica a Vienna. La sua passione per la musica barocca l’ha portata a studiare anche con Enrico Gatti a Bologna. E’ attiva in Europa e Asia sia come solista che camerista, anche con il proprio quartetto da lei fondato. Per 10 anni è stata chiamata al “Musikalischen Sommer” in Ostfriesland come solista e musicista dell’ensemble. Il concerto verrà introdotto dalla musicologa Myriam Guglielmo. Lei stessa violinista, ha collaborato con numerose orchestre, tra le quali l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, la Filarmonica del Teatro Regio di Torino e l’Orchestra di Padova e del Veneto. Si occupa anche di musicologia e cura i testi per l’etichetta discografica Velut Luna.

Esplorazione sabato 4 maggio:

Luoghi visitati: Chiostro dei Musici, Biblioteca Antoniana e Chiesa di Santa Caterina.

incontro alle ore 15 Basilica del Santo – Chiostro della magnolia

(partecipazione libera con prenotazione obbligatoria entro venerdì 3 maggio, info@amicimusicapadova.org 0498756763)

Concerto ore 17.30, Chiesa di S. Caterina, via Cesare Battisti 245

Julia Kim violino

Myriam Guglielmo presentazione

musiche di G. Tartini

