Tartini2020 e Domenica in Musica, gli appuntamenti del fine settimana a Padova

Ottava Esplorazione Tartiniana sabato 17 settembre, organizzata dagli Amici della Musica di Padova in collaborazione con le “Guide dell’Associazione Tartini2020”.

La visita guidata ai luoghi della città legati a Giuseppe Tartini partirà dalla fontana di Prato della Valle alle ore 15.15, e sarà condotta da Franca Faccioli, che integrerà alle spiegazioni ascolti musicali (con q.code).

A seguire alle ore 17.30 il concerto alla Chiesa di Santa Caterina con la violinista Alessia Pazzaglia. In programma due sonate di Giuseppe Tartini. Alessia Pazzaglia collabora con diverse realtà cameristiche, in Italia e all’estero, ed è molto attiva anche nel repertorio “storicamente informato”. Ha inciso per diverse case discografiche, tra le quali Decca Classics e Deutsche Grammophon.

Per la visita guidata e il concerto, ad ingresso libero, è necessaria la prenotazione entro le ore 16 di venerdì 16 settembre.

Info: https://www.amicimusicapadova.org/ - info@amicimusicapadova.org tel . 0498756763

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/09/17/639/

Domenica 18 settembre

Domenica 18, alle ore 11 alla Sala dei Giganti al Liviano, Domenica in Musica propone un giovane, promettente talento: Kostandin Tashko, con un programma di sicuro effetto: i 24 Preludi di Chopin, la Suite dal balletto “Schiaccianoci” di ?ajkovskij e Tre movimenti da Pétrouchka di Stravinsky.

All’età di 23 anni Kostandin è uno dei più giovani artisti ad aver ottenuto la nomina per il più prestigioso premio “Strumentista dell’anno” in Albania, ed è vincitore di decine di premi internazionali. In Italia ha conseguito il Premio Casella 2021, il Premio Brunelli 2021 e, nel 2022, ha ricevuto il secondo premio al Concorso Pianistico Nazionale Premio Venezia e ha vinto il Concorso Pianistico Internazionale FVG (Friuli Venezia Giulia). Nel 2020/2021 ha registrato 2 album da solista. L’ultima uscita è stata registrata da Rai Radio 3.

Il concerto è stato realizzato in collaborazione con CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica).

Biglietti: Interi euro 8 - Studenti e Giovani (Under 30) euro 4

I Biglietti si possono acquistare: da Gabbia dischi, via Dante 8, online sul circuito vivaticket e la mattina del concerto al botteghino della Sala dei Giganti.

Info: https://www.amicimusicapadova.org/ - info@amicimusicapadova.org tel . 0498756763

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/09/18/650/