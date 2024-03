"Tartufo" di Molière al Teatro Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra

Sabato 13 aprile 2024 alle ore 21 al Teatro Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra (Padova), va in scena il “Tartufo” di Molière per la regia di Toni Andreetta. La commedia "Tartufo" di Molière va in scena per la prima volta a Parigi il 12 maggio 1664. Tartufo, un religioso apparentemente molto devoto, penetra con astuzia all’interno di una famiglia borghese benestante inducendo Ugone, il padrone di casa, ad abbracciare la povertà evangelica e a liberarsi dal peso dei beni materiali, con lo scopo di impossessarsi di tutto il suo patrimonio e in più della mano della figlia Marianna. Il resto del gruppo familiare ha le prove che Tartufo, dietro una parvenza di santità, è in realtà solo un impostore che mira a impadronirsi di tutti beni di Ugone tentando perfino di sedurne furtivamente la moglie. Con Virgilio Mattiello, Giampietro Callegaro, Beatrice Mattiello, Giuliano Polato, Monica Sichel, Marta Marcato, Marialuisa Callegaro, Leonardo Mattiello, Guido Marcato, Davide Saonara, Francesca Sacconi.

Il biglietto di ingresso è di 8 euro.

INFO e PRENOTAZIONI al numero 347 9684096 - https://news.viavainet.it/

