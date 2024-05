A Taste of Boogie, tre giorni di balli, musica e dibattiti ad Abano

Quella fra la Gigglemugs Swing Dancers, Società Sportiva padovana con la vocazione per il ballo e la musica swing, jazz e boogie, e il Crc di via Donati ad Abano Terme è ormai una collaborazione consolidata, quasi una simbiosi. Per questo la cornice in cui si svolgerà la settima, attesissima edizione di A Taste of Boogie, annuale kermesse dedicata al ballo boogie e swing che si svolgerà fra il 10 e il 12 maggio prossimi, e che attrae appassionati da tutt’Europa, non potrà che essere il Teatrò, la piccola e intima arena spettacoli del Crc che quest’anno, però, potrà contare anche sul Mini Teatrò, il foyer del teatro all’interno del circolo che aiuterà ad ospitare l’esuberanza di eventi che Gigglemugs quest’anno ha previsto, e sul Infinity Sport Village di via San Lorenzo 15, sempre ad Abano Terme, che per la seconda volta mette a disposizione i suoi spazi per completare l’offerta didattica della scuola padovana. Un appuntamento divenuto ormai un punto di riferimento per la comunità che si identifica con la passione per il ballo swing a livello europeo: lo testimoniano non solo la varietà di nazionalità a cui appartengono i docenti convenuti, ma anche la molteplicità di lingue parlate dai tantissimi appassionati che hanno affollato le tre precedenti edizioni. Un evento di portata europeo, coronato fino ad oggi da un gradimento di pubblico sempre crescente e da una completezza nei contenuti sempre maggiore e onnicomprensiva.

Quest’anno il programma di A Taste of Boogie consolida una tradizione di fantasia negli eventi e nell’offerta didattica, ammiccando però alla tradizione rock-swing italiana e alla sua incredibile varietà. Si comincerà infatti venerdì 10 maggio alle 18.30 con “Italian Happy Hour” al Crc, un aperitivo tutto da ballare al suono delle composizioni musicali dallo swing al boogie al rock anni ’40, ’50 e ’60, rigorosamente targate Italia. A partire dall’aperitivo di venerdì, comincerà una sarabanda di feste serali a oltranza, con tre intensissimi giorni di workshop in programma, laboratori specifici legati allo studio e all’approfondimento delle danze boogie e rock con insegnanti di caratura internazionale ai vertici assoluti del settore a livello continentale. Accanto ai laboratori, il programma affianca, ad animare il Crc fra Mini Teatrò e Teatrò, tre serate di festa, eventi dedicati al ballo libero chiaramente all’insegna del boogie e del rock. La vocazione internazionale dello Taste of Boogie si riverbera non solo nella platea di partecipanti fin qui prenotati, che conta rappresentanti non solo da tutt’Italia, ma da gran parte d’Europa, dalla Germania alla Bulgaria, ma anche negli ospiti d’eccezione convenuti per l’edizione 2024, con esibizioni che costituiscono autentiche rarità nel panorama europeo. E’ il caso dell’ esibizione dei “The Twins but Not” degli italiani Marco Martignani e William Pisani in collaborazione con il norvegese, duplice campione del mondo di Boogie Wogie, Sondre Olsen Bye (quest’ultimo abitualmente in coppia, anche come insegnante, con Tanya Georgijevska), messa in scena solo una volta al Rock That Swing Festival di Monaco di Baviera. Il comparto insegnanti, però, vola oltre ogni confine: dalla Polonia giungono Grzegorz e Agniezka Cherubi?ski, da Vienna Jessica Kaiser e Markus Kakuska, dalla Toscana Marco Guglielmino ed Eleonora Santoro, da Milano il duo Marco Martignano e Daisy Assabi, e infine dalla Finlandia Ida&Aaron, giovanissimo duo vincitore del campionato mondiale juniores di Boogie Woogie 2023 e della Boogie Cap tenutasi al Rock That Swing Festival 2024 di Monaco di Baviera.

Come da tradizione del A Taste of Boogie, poi, il comparto musicale va ben al di là della ormai classica configurazione delle feste dedicate al ballo, ma accarezza e fa propria una tradizione che affonda le sue radici in un’epoca in cui la musica che accompagnava il ballo era eseguita esclusivamente dal vivo. Due le formazioni convocate, ma per quest’anno lo sguardo della Gigglemugs Swing Dancers ha saputo guardare oltre i confini: da Monaco, infatti, proviene la band Carla and the Great Balls on Fire, mentre possiamo ormai parlare dei palermitani Jumpin’Up come residenti band per la kermesse aponense, dato che accompagnano ormai ogni edizione.

La piccola curiosità di quest’anno, se già l’Italian Happy Hour voleva valorizzare le eccellenze dello swing, rock e boogie italiano, consiste in uno sguardo ancora più attento alle eccellenze locali… stavolta con un focus che porta con se il sapore del prosecco e il profumo della Laguna. L’inizio della serata di festa di sabato 11, al termine di una intensa giornata di laboratori e lezioni, avrà il titolo di Venetian Happy Hour. Una intensa, scatenata ricapitolazione dei brani della tradizione veneta rivisti, però, in chiave boogie e rock, tutta da ballare fra uno spritz e uno spunciotto.

Infine, una nota di nostalgia e di memoria: all’interno del Mini Teatrò verrà allestita per l’occasione una mostra fotografica davvero unica. Non si tratta di scatti d’autore, non si tratta di una selezione tematica, ma di affetti, famiglie, spicchi di vita, lampi quotidiani da un passato non così lontano come crediamo. Gigglemugs Swing Dancers ha chiesto ai suoi corsisti di ricostruire la vita in quel’italia degli anni ’40 e ’50 a cui si riferisce la cultura, i balli e le musiche, che celebriamo con il A Taste of Boogie: a ognuno di loro è stato chiesto di mettere a disposizione qualche scatto dai loro album di famiglia, dal tempo dei nonni o dei bisnonni, per ricostruire un mondo perduto ma ancora vivo nella nostra memoria recente. Ne risulta una esposizione davvero unica e preziosa, un quadro di vita vicina particolare e commovente, capace di far capire come quel mondo, in fondo, sia ancora del tutto vivo in noi.

Il programma

VenerdÌ 10 maggio

15.00 Workshops di ballo

18.30 Italian Happy Hour

20.30 Apertura cancelli per la festa serale, dj Set

22:15 Preliminari Boogie Woogie e Mix&Match open&pro

22.45 I set Jumpin’up

00.00 Presentazione Docenti

00:15 II set Jumpin’up

01.00 DjSet

02.00 fine serata

Sabato 11 maggio

11.00 Workshops di ballo

18.30 Venetian Happy Hour (Mini Teatrò)

20.30 Apertura cancelli per la festa serale, dj Set

22.00 I set Jumpin’up

22:45 dj set.

23.00 Mix&Match finali open&pro

23.30 I set Carla and the Great Balls on Fire

00:15 Esibizione dei docenti

00.30 dj set

01.00 II set Jumpin’up

01:44 dj set

02.00 II set Carla and the Great Balls on Fire

02:45 fine serata

Domenica 12 maggio

11.00 Workshops di ballo

19.00 I set Carla and the Great Balls on Fire

21:45 dj set

22.00 competition

22.30 II set Carla and the Great Balls on Fire

23:15 dj set

00.00 fine serata

