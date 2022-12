Un tè e quattro chiacchiere con la lettrice vis à vis presso Negozio Leggero

Per la prima volta a Padova, l'esperta di letture su misura vi accompagnerà alla scoperta delle originali scatole regalo confezionate da Negozio Leggero, in un incontro davvero personale. Abbinando a ogni set un contenuto letterario dedicato, vi inviterà a giocare per trovare il vostro dono e per avere certezza di fare un dono al tempo stesso ricco e leggerissimo.

Chi sceglierà di partecipare scegliendo una lettura potrà anche degustare uno dei tè e tisane di Negozio Leggero. Un tè e quattro chiacchiere con la lettrice vis à vis il 9 dicembre 2022.

