Al Teatro Excelsior Mortise lo spettacolo "13 a tavola"

Padova Teatro presenta “13 a tavola” di Marc Gilbert Sauvajon, commedia frizzante innescata dalla superstizione di una padrona di casa che si ritrova con tredici commensali alla cena da lei stessa organizzata per la vigilia di Natale. Tutte le strategie messe in campo per pareggiare il numero degli ospiti sembrano fallire quando arriva una misteriosa straniera. Questa opera rappresenta una classico della commedia brillante.

La rappresentazione avrà luogo sabato 20/05/2023, ore 21 con replica domenica 21/05/2023, ore 17 presso TEM – TEATRO EXCELSIOR MORTISE, Via Madonna della Salute 7, Padova. Ampio parcheggio.

BIGLIETTI: Ingresso 9 euro. Per informazioni e prenotazioni: