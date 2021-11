Rassegna “Parlami di me” con lo spettacolo “Ortone, l’elefante delicato” ai Carichi Sospesi

Ultimi tre appuntamenti della rassegna “Parlami di me”, teatro per bambini al Circolo culturale Carichi Sospesi, realizzata da Arci Padova in collaborazione con Carichi Sospesi e RSE teatri di prossimità e con il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura.

Chiuderà la rassegna “Ortone, l’elefante delicato” una produzione Carichi Sospesi in programma per sabato 18 dicembre. Ispirato al racconto “L’uovo di Ortone” del dr. Seuss, lo spettacolo ribadisce il valore del “prendersi cura” e fa riflettere sull’importanza dell’essere genitori: non solo chi genera, ma soprattutto chi cresce, accudisce ed ama. Ortone, l’elefante, si trova a covare e proteggere un uovo di allodola la cui madre, svogliata e disinteressata, preferisce andare in vacanza piuttosto che accudire la sua creatura.L’elefante così si impegna nella cova e per mantenere la promessa fatta, sopporta le bufere dell’inverno e la derisione degli altri animali e mille altre disavventure. Ma alla fine i suoi sforzi saranno premiati: non nascerà un pulcino di allodola ma un elefante con le ali.

Sabato 18 dicembre

Carichi sospesi e Teatro delle Correnti

?L’elefante delicato

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 17 e sono adatti ai bambini dai 5 agli 11 anni.

L'ingresso è gratuito ma i posti sono limitati, è vivamente consigliata la prenotazione al nr. 347 421440.

Per info: ARCI Padova APS - tel. 049.8805533 (da lunedì a venerdì, ore 10-14)

padova@arci.it – fb: arci padova

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/273842618021334/

