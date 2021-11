Rassegna “Parlami di me” con lo spettacolo “Piccolo blu e piccolo giallo” ai Carichi Sospesi

Secondo appuntamento, sabato 20 novembre, della rassegna teatro per bambini “Parlami di me”, con lo spettacolo “Piccolo Blu e Piccolo Giallo” messo in scena dalla compagnia “I Fantaghirò”. Un momento per ritrovare la magia del teatro dal vivo, in uno degli spazi storici per il teatro padovano, il Circolo culturale Carichi Sospesi.

La rassegna è realizzata da Arci Padova in collaborazione con Carichi Sospesi e RSE teatri di prossimità e con il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura. Al termine degli spettacoli per tutti i bambini merenda offerta da IN'S Supermercati.

Il verde è il risultato della mescolanza del blu e del giallo, ma anche il simbolo di una grande amicizia. I Fantaghirò riescono a dare volto e parvenza ai protagonisti del libro di Leo Lionni, in una storia di pura condivisione con l’altro.

Il piccolo giallo e il piccolo blu hanno litigato e non si parlano più, la pioggia li bagna e cambiano colore questa poi non ci voleva e adesso che si fa… è l’arcobaleno che il rimedio troverà! Bisogna stare insieme senza bisticciare, cercare in lungo in largo in piano e in tondo e riempire un cesto con tutti i colori del mondo.

Ancora una volta basterà un abbraccio per sciogliere i pregiudizi e comprendere quanto importante sia mescolarsi, imparare, cambiare l'uno a contatto con l'altro per creare una nuova entità di più forte e più complessa.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 17 e sono adatti ai bambini dai 5 agli 11 anni.

L'ingresso è gratuito ma i posti sono limitati, è vivamente consigliata la prenotazione al nr. 347 421440.

Per info: ARCI Padova APS - tel. 049.8805533 (da lunedì a venerdì, ore 10-14)

padova@arci.it – fb: arci padova

Evento facebook https://www.facebook.com/events/422557862757553/

Foto articolo da comunicato stampa