Rassegna “Parlami di me” con lo spettacolo “Nina delle stelle” ai Carichi Sospesi

Ultimi tre appuntamenti della rassegna “Parlami di me”, teatro per bambini al Circolo culturale Carichi Sospesi, realizzata da Arci Padova in collaborazione con Carichi Sospesi e RSE teatri di prossimità e con il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura.

Una delicata favola moderna sul legame indissolubile fra Uomo, Natura, istruzione e diritti, è la proposta – sabato 4 dicembre – della compagnia professionale Zelda Teatro con lo spettacolo “Nina delle Stelle”. Il pianeta di Nina e Bibi, un tempo verde, lussureggiante e pieno di vita, è ormai ridotto a poco più di un desolato deserto. La vorace Ponzia Panza, il folle inventore Tullio Sballio e l’ignorante Savio Sola hanno sterminato gli animali e le piante, distruggendo perfino le scuole. Per questo Nina si è messa in viaggio, alla ricerca di un pianeta bello quanto il suo. Lo spettacolo scritto e diretto da Filippo Tognazzo e portato in scena da Anna Valerio, parla ai bambini con la semplicità dei fatti e si conclude con la forza dirompente della vita che rinasce e fiorisce, anche grazie al contributo del giovane pubblico.

La kermesse prosegue, martedì 8 dicembre, in compagnia di TAM Teatromusica con “I sei cigni” ispirato alla favola dei fratelli Grimm. Un’unica performer, contemporaneamente tecnica di se stessa, prende possesso di tutti i personaggi della storia e dà vita a un racconto ritmico/musicale dal forte impatto, che restituisce agli spettatori l'atmosfera e il paesaggio della fiaba. Il percorso di ricerca è una sperimentazione attorno ai dispositivi tecnologici che trattano la materia sonora per rafforzarne le potenzialità espressive e s’inscrive nella ricerca di Tam sul suono. I suoni sono costruiti pensando alla loro capacità di raccontare, diventano simboli sonori e la voce della performer dialoga con i suoni che lei stessa produce, svelando la dimensione poetica della fiaba e rendendola vivida, affinché il racconto sonoro si trasformi in racconto visivo nell'interiorita? di ogni spettatore.

Chiuderà la rassegna “Ortone, l’elefante delicato” una produzione Carichi Sospesi in programma per sabato 18 dicembre. Ispirato al racconto “L’uovo di Ortone” del dr. Seuss, lo spettacolo ribadisce il valore del “prendersi cura” e fa riflettere sull’importanza dell’essere genitori: non solo chi genera, ma soprattutto chi cresce, accudisce ed ama. Ortone, l’elefante, si trova a covare e proteggere un uovo di allodola la cui madre, svogliata e disinteressata, preferisce andare in vacanza piuttosto che accudire la sua creatura.L’elefante così si impegna nella cova e per mantenere la promessa fatta, sopporta le bufere dell’inverno e la derisione degli altri animali e mille altre disavventure. Ma alla fine i suoi sforzi saranno premiati: non nascerà un pulcino di allodola ma un elefante con le ali.

Programma completo

Ingresso e info

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 17 e sono adatti ai bambini dai 5 agli 11 anni.

L'ingresso è gratuito ma i posti sono limitati, è vivamente consigliata la prenotazione al nr. 347 421440.

Per info: ARCI Padova APS - tel. 049.8805533 (da lunedì a venerdì, ore 10-14)

padova@arci.it – fb: arci padova

