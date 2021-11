"Una fetta di teatro": lo spettacolo per bambini della compagnia Gli Alcuni a Padova

Il teatro educativo per bambini de Gli Alcuni dopo un anno ritorna finalmente dal vivo a Padova il 21 novembre 2021 con il primo spettacolo "Caccia grossa tra i libri". La rassegna dello scorso anno è stata trasmessa in streaming, e gli spettacoli hanno visto protagoniste migliaia di famiglie collegate su Facebook per seguirli. Ora è finalmente tempo di tornare a riempire le poltrone del Piccolo Teatro di Padova, per passare la domenica pomeriggio all'insegna dell'allegria "Una fetta di teatro" vi aspetta!

Tel. 049-8827288 / info@piccolo-padova.it

/ Sito web: https://www.piccolo-padova.it/dove-siamo/

Costo biglietto: 6 Euro

OFFERTA SPECIALE: acquistando un biglietto di "Una fetta di teatro", il tuo bambino avrà diritto a un ingresso a uno dei percorsi didattici al Parco degli Alberi Parlanti di Treviso! (prenotazione della visita obbligatoria entro il 31/12/22)

Informazioni e contatti

Tutti gli appuntamenti con la nostra Compagnia Teatrale su: https://live.alcuni.it/home-teatro/.

Gli orari dei percorsi educativi sono disponibili qui: https://live.alcuni.it/home-parco/.