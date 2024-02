Per partecipare è obbligatoria la prenotazione su Eventbrite . E’ richiesto un contributo di 10 euro a famiglia che verrà verrà raccolto la mattina dello spettacolo. Per informazioni 393 9812287.

Lo spettacolo racconta la meraviglia dei luoghi. Per questo può accogliere il suo pubblico nei giardini, nei saloni, nelle biblioteche, nei teatri, nei musei, nelle mostre d’arte, nei siti storici e archeologici, e in tutti gli spazi dove la bellezza e l’infanzia si possono incontrare.

Uno spettacolo sulla meraviglia dedicato ai bambini più piccoli, dai 2 ai 6 anni: «Wonder me», di Ketti Grunchi con Francesca Bellini e Delfina Pevere, andrà in scena domenica 3 marzo al centro comunale - biblioteca civica Alda Merini di Montegrotto Terme in due turni: alle 10.30 e alle 11.30.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione su Eventbrite. E’ richiesto un contributo di 10 euro a famiglia che verrà verrà raccolto la mattina dello spettacolo. Per informazioni 393 9812287.

Wonder me, teatro per piccolissimi in biblioteca a Montegrotto Terme